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黃埔暴動案兩女罪脫 持磚男罪成

【明報專訊】兩男一女於前年12月網民發起「毋忘初心大遊行」當晚在黃埔被捕，被控暴動等罪名，3人否認控罪受審，區域法院法官姚勳智昨裁定兩名女被告罪名不成立，當日被拍到手持磚塊的男被告則罪成，下令將他還押至明年1月13日判刑，其間索取其背景報告。

法官裁決稱，2019年12月1日晚上8時起，多名示威者在德康街、船景街及德安街一帶堵路，有人衝入附近食肆及港鐵站破壞，無疑已構成暴動。翻看片段見到第二被告、銀行文員鍾梓軒（25歲）置身暴動現場，亦有份破壞店舖，他其後被警方截停，並將原本手持的磚頭扔在地，唯一無可抗拒的推論就是他曾參與當晚暴動，遂裁定暴動罪成。

警證供不符片段 難證兩女參與

法官接着處理負責拘捕首被告美容市場策劃員何靖莎（23歲）及第三被告兼職社工陳詩玲（25歲）的女警之證供。女警稱當晚8時16分到達聚寶坊外時，見20名黑衣人逃往船景街方向，但法官比對片段及截圖，示威者在該時間前已離開現場，與女警所述不符，難以安穩接納女警證供。再者，現場環境人多嘈雜，難肯定兩名女被告曾在場叫喊「警察！快走」以助黑衣人逃走，未能在毫無合理疑點下證明二人曾參與暴動，裁定二人脫罪。

第三被告另面對在公眾地方管有攻擊性武器罪，法官稱無證據顯示她曾使用涉案激光筆或用以傷人，裁定無罪。

【案件編號：DCCC 171-172/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 毋忘初心大遊行 反修例運動

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