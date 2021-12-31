上環3案審畢 36人入罪6人脫罪

【明報專訊】前年7．28上環暴動案共有49人被捕，當中44人被控暴動罪名，分3案處理，有兩名被告先後缺席聆訊，餘下42人面對審訊。隨着終審法院就暴動罪的「共同犯罪」法律爭議落幕，3案審訊告一段落，當中6人暴動罪脫，其餘36人罪成（見表）。所有定罪者尚未判刑，而區域法院上限為7年監禁。
終院早前就「赴湯杜火」案的湯偉雄上訴頒判辭，裁定基本形式的「共同犯罪計劃」（basic form of joint enterprise）不適用於暴動罪，而暴動的主犯須在場犯案，「僅僅在場」不招致刑責。
「僅在場」不招責 有暴行即有辜
本案為最後一宗開審的7．28暴動案，亦是唯一所有被告罪成的案件。法官練錦鴻昨在判辭引述終院裁決稱，暴動罪是參與性（participatory）罪行，控方須證明參與者有意圖參與暴動，並促成相關罪行。練官說，若有「無辜第三者」為監察警權而參與和平集會，他們身處現場一事不會招來刑責，惟他們一旦作出暴力行為，令其他示威者感到「其道不孤」，他們已不是無辜。
練官明言，2019年香港出現不少以暴力告終的示威，法庭不必裁定示威者集結原因，亦不會考慮示威者的不滿有否理據。
官：「抗警」無法解釋堵路行為
練官表示，7．28集會發言人曾說，集會旨在抗議警方7．21的行動，但此理由解釋不了示威者違法堵路的行為；示威者雖自詡「無大台」，但從裝備、衣服等可見，他們明顯受到傳媒或互聯網號召參與。