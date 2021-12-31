上環3案審畢 36人入罪6人脫罪

終院早前就「赴湯杜火」案的湯偉雄上訴頒判辭，裁定基本形式的「共同犯罪計劃」（basic form of joint enterprise）不適用於暴動罪，而暴動的主犯須在場犯案，「僅僅在場」不招致刑責。

「僅在場」不招責 有暴行即有辜

本案為最後一宗開審的7．28暴動案，亦是唯一所有被告罪成的案件。法官練錦鴻昨在判辭引述終院裁決稱，暴動罪是參與性（participatory）罪行，控方須證明參與者有意圖參與暴動，並促成相關罪行。練官說，若有「無辜第三者」為監察警權而參與和平集會，他們身處現場一事不會招來刑責，惟他們一旦作出暴力行為，令其他示威者感到「其道不孤」，他們已不是無辜。

練官明言，2019年香港出現不少以暴力告終的示威，法庭不必裁定示威者集結原因，亦不會考慮示威者的不滿有否理據。

官：「抗警」無法解釋堵路行為

練官表示，7．28集會發言人曾說，集會旨在抗議警方7．21的行動，但此理由解釋不了示威者違法堵路的行為；示威者雖自詡「無大台」，但從裝備、衣服等可見，他們明顯受到傳媒或互聯網號召參與。

（反修例風暴）