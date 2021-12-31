上環暴動案再14人罪成 下月判刑 助示威者洗眼視「支持」 官：足夠時間離場

早前認罪的被告為何栢耀（17歲，案發時年齡，下同），不認罪的14人為陳偉林（21歲）、陳澤峰（22歲）、布紫晴（24歲）、梁志鵬（20歲）、楊位醒（31歲）、彭雨彤（20歲）、劉耀銓（28歲）、廖頌賢（30歲）、陳永琪（28歲）、林皓正（22歲）、廖紫婷（19歲）、李樹樺（21歲）、胡嘉俊（21歲）及張雯曦（19歲）。張雯曦早前承認無牌管有無線電通訊器具罪，但否認涉及激光筆的在公眾地方管有攻擊性武器罪，昨亦裁定罪成。

商押後稱法庭「生意好」 辯方須就

法官練錦鴻將案押後，其間替所有被告索取背景報告，並為其中3人索取勞教中心報告。散庭後，有被告哼唱流行曲《係咁先啦》，亦有人大叫「幫我照顧阿爸阿媽」，不少親屬痛哭流涕。

本宗區域法院案件昨移師西九龍裁判法院第三庭處理，該庭不時處理《港區國安法》案件。練官與辯方商討押後日期時稱法庭「生意好好」，辯方或要遷就法庭日程。

戴口罩屬鼓勵 留現場屬抗警

練官判辭稱，示威者前年7月28日下午離開中環遮打花園，步往西環方向，其間有人堵路及擲汽油彈，警方晚上於上環文華里拘捕15名被告。練官逐一分析14名受審被告行為，例如陳偉林戴口罩抵抗催淚氣體，目的是鼓勵其他示威者；梁志鵬曾為示威者用水洗眼，可解讀為善行，亦是支持其他暴動者；李樹樺戴手套和護肘，是自備鎧甲以加強戰鬥力。

練官表明，一個正常人不會希望招來無妄之災，眾被告停留在烽煙處處的文華里，唯一推論是他們選擇留在現場，意圖聚集反抗警方。練官又稱，被告穿上與其他示威者相似衣服裝備，旨在掩飾身分，令其他人以為「其道不孤」，有足夠人數及道德力量對抗執法者。

穿黑衣不等同有意暴動

練官稱，穿黑衣者不一定是示威者，故法庭不同意控方所說，可就被告穿黑衣而裁定他們有暴動意圖，但強調被告均穿上T恤及牛仔褲，容易混雜在示威者中，為他人帶來認同感，故裁定14人在不同情况參與暴動，裁定他們罪成。

【案件編號：DCCC820/19】

明報記者

（反修例風暴）