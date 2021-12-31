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新巴城巴周日加價 1毫至1.4元不等

【明報專訊】新巴、城巴今年3月獲批加價12%，4月首階段先加價8.5%，後日（1月2日）再加3.2%。新巴城巴昨公布具體加幅，各路線加幅由1毫至1.4元不等（見表），港島區不少路線都高於平均加幅，往返赤柱及中環的6號線加價逾6.52%。新票價將於周日凌晨2時半起生效。

港島不少路線高於平均加幅

新巴、城巴昨在網頁公布各路線新票價，不少路線加逾3.2%，其中口岸路線加幅較高，往返屯門碼頭及深圳灣口岸的B3線，由12.8元加至13.7元，加幅約7.03%；港島區內不少路線加幅亦逾5%，其中來往赤柱及中環的6線，由9.2元加至9.8元，加幅約6.52%；來往華貴邨及銅鑼灣的72線，由5.5元加至5.8元，加幅約5.45%。另外，人力車觀光巴士H1、H2，亦由38.4元加至39.8元，加幅約3.65%。

九巴較早前已公布聯營過海路線的具體加幅，涉91條路線，分別加1毫至8毫，實際加幅由0.36%至5.16%不等。

至於新巴城巴獨營的過海路線，除了人力車觀光巴士H1、H2，大部分路線分別加價1毫至5毫，加幅大部分低於3.2%，例如由天水圍往返銅鑼灣摩頓台的969線，由24.6元加至24.7元，加幅0.4%；調景嶺站往返小西灣邨的694線，由15.5元加至15.9元，加幅2.58%。

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