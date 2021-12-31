與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」

內地宗教官員安排 周守仁晉牧前數周

報道稱，會議在10月31日、即新任港區主教周守仁晉牧前數周舉行，內地官方教會派出3名主教和約15名宗教人士，香港教區派出由副主教蔡惠民為首的15名高層神職人員，周守仁只在甫開始時稍作亮相，時任宗座署理湯漢主持會議的開始和結束。受訪神職人員稱，中港兩地以往時有對口單位單獨會面，但如此正式會面，以至內地宗教官員發起類似會議則是第一次。

報道表示，內地講者未直接提及習近平或作任何指示或命令，只是宣揚天主教「中國化」政策如何脗合梵蒂岡一貫「文化互融」（inculturation，即本地化）政策。但受訪神職人員稱，中國化背後的政治議程人所皆知，只是大家刻意避談習近平。習在本月初全國宗教工作會議重申，要「堅持我國宗教中國化方向」。

香港教區回應路透社稱「不會披露私下會面的細節」，梵蒂岡則稱不評論。