與港教區視像會面 內地教會闡述「中國化」

【明報專訊】路透社昨獨家報道，天主教香港教區與內地官方教會的高層神職人員曾在中聯辦和內地國家宗教事務局安排和旁聽下，以Zoom視像形式首度舉行正式會議，其間內地教會高層向港方闡述內地天主教「中國化」政策。報道引述的4名與會或知情神職人員形容，這場非公開會議是北京試圖影響香港教區的迄今最強勢舉措。
內地宗教官員安排 周守仁晉牧前數周
報道稱，會議在10月31日、即新任港區主教周守仁晉牧前數周舉行，內地官方教會派出3名主教和約15名宗教人士，香港教區派出由副主教蔡惠民為首的15名高層神職人員，周守仁只在甫開始時稍作亮相，時任宗座署理湯漢主持會議的開始和結束。受訪神職人員稱，中港兩地以往時有對口單位單獨會面，但如此正式會面，以至內地宗教官員發起類似會議則是第一次。
報道表示，內地講者未直接提及習近平或作任何指示或命令，只是宣揚天主教「中國化」政策如何脗合梵蒂岡一貫「文化互融」（inculturation，即本地化）政策。但受訪神職人員稱，中國化背後的政治議程人所皆知，只是大家刻意避談習近平。習在本月初全國宗教工作會議重申，要「堅持我國宗教中國化方向」。
香港教區回應路透社稱「不會披露私下會面的細節」，梵蒂岡則稱不評論。