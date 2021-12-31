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陳茂波同日回顧2021工作 政界指特首選舉前哨

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日罕見地開記者會，回顧過去一年工作，而在她開記者會前兩小時，財政司長陳茂波先在facebook專頁上載影片，同樣回顧2021年工作。多於一名政界中人分析，現時距離特首選戰約3個月，認為上述異動是特首選舉的前哨戰。有建制派核心稱，二人舉動正反映現階段北京對屬意的下屆特首人選未漏風聲，現仍在「自由搏擊」階段。

建制中人：北京對屬意人選未漏風聲

林鄭月娥過去4年都未有在年末開記者會回顧過去一年工作，舉例去年12月31日她只在社交媒體上載與行會召集人陳智思的對談，談及保育等議題；2019年底，反修例運動尾聲，她則與陳茂波和勞福局長羅致光等局長拍片，談社會復和及經濟等。

林鄭顯示魄力 陳茂波「賣愛民形象」

今年陳茂波與林鄭月娥分頭回顧2021年。陳在fb稱「新一年，聯手合力，建設美好家園」，他上載的影片剪輯了2021年落區的片段，提及消費券令市民「使得好開心」，但稱房屋問題仍是制約香港社會發展的主要痛點；他說探訪劏房、參與派飯，「心裏感想都是急市民所急、想市民所想」；並讚年輕人有創意和想法。他提到，「完善了選舉制度， 好多嘢都要加快去做」。

有建制派核心分析，林鄭月娥和陳茂波都要「爭取曝光」十分正常，因為特首選戰已開鑼，認為前者透過羅列政績、交代藍圖，顯示魄力；後者則透過「軟銷」手法「賣愛民形象」。

另一建制派稱，近期政圈中人頻頻就特首選舉動向收風，未聞中央心儀人選，故仍未看清局面。該人稱正在觀望陳茂波會否能完成2月出爐的《財政預算案》，以及一直無對再選特首「落閘」的全國政協副主席梁振英究竟是想親自落場，抑或是想「造王」。

相關字詞﹕陳茂波 林鄭月娥 特首選舉2022

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