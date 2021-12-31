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政策局改組方案 料明年3月底前制定

【明報專訊】特首林鄭月娥今年10月在《施政報告》提出政府架構重組建議，她昨日表示，將於下月12日，新一屆立法會舉行首次大會時公布細節，預計明年3月底前完成制定改組政策局方案。身兼行會成員的立法會議員、新民黨主席葉劉淑儀和候任議員、工聯會會長吳秋北同稱，政府未有向他們「摸底」；葉太表示將運輸及房屋局「分拆」是立法會共識。

10月發表的《施政報告》已提出政府架構重組建議，包括增設副司長，設立文化體育及旅遊局，將原有的「運輸及房屋局」分拆為「運輸局」及「房屋局」，重組民政事務局為「青年及地區事務局」等，當時林鄭表示建議「純屬拋磚引玉」，希望新一屆立法會組成後，可馬上展開討論；若下屆政府同意有關建議，可在明年7月1日推行。

料下月立會首次大會公布細節

林鄭月娥昨在記者會表示，將在1月12日的立法會會議，公布已討論3個月的改組方案細節。有接近政府的消息人士表示，改組政策局可能需修訂法例，因涉及有關政策局的權力，評估1月只是公布大方向，例如將成立或分拆的政策局。

葉劉吳秋北話政府未聯絡「摸底」

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀回應稱，政府沒有就改組政策局向她「摸底」。她表示，將運輸及房屋局「分拆」是立法會共識，惟擔心若再增加政策局，人手和人才是否足夠。候任立法會議員、工聯會吳秋北表示，政府無接觸他，未清晰政府如何改組政策局，但原則上期望改組後令政府更高效、有問責。

林鄭稱今屆政府沒能力辦區會補選

另外，被問到會否處理大量區議員出缺的情况，例如安排補選，林鄭月娥昨日表示現屆政府沒能力舉行區議會補選，如何處理餘下一年半的區議會，由下屆政府決定。但林鄭提到，現屆政府將提出的改組方案，包括將民政事務局負責的文化體育，搬至新的文化體育及旅遊局，原因之一是讓該局檢視怎樣的地方行政對香港最有利等。

林太昨表示，今年已完成政治官員、公務員、選委會委員、區議員等公職人員的宣誓工作，而按照《港區國安法》，還有其他公職人員將會在2022年須宣誓，但未有說明細節。

相關字詞﹕政府改組 林鄭月娥

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