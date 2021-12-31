罕有年尾記招 林鄭宣來年計劃 包括23條諮詢 劉兆佳：趁機爭取各方肯定政績

據了解，政府對是否要在本屆任期完成23條立法諮詢，暫未有時間表。

回顧2021年工作 避談「連任」

稱香港比上任前更好

林鄭月娥昨在開場白羅列應對疫情、落實一國兩制、經濟等多方面工作，並提出明年工作展望（見表）。被問對比2017年上任時，香港是否更宜居和宜業，她稱香港現時狀態比其上任時「更好（much better）」，因回到一國兩制正軌。

林太一直無就會否爭取連任表態，昨至少3次被問到是否期望連任、為何不肯回應是否有意連任等。她回應稱，特首選舉提名期明年2月15日開始，目前仍有一段距離。問到任內最大遺憾，她稱昨日回顧是關於2021年，而非其5年任期，或許明年中前有另一機會，總結5年工作體會。

但她說，過去一年發生的所有事，將香港帶去「更正面方向」，希望可延續，無論下屆政府是什麼人，起碼現屆政府都為其開了一個好現象、新佈局；並強調政府政策有相當強的延續性，包括發展「北部都會區」等解決房屋問題的計劃，她相信任何一屆政府及特首也會將其放入施政重點。

被問到林太交代的工作會橫跨下屆，是否有意連任？行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱特首不論會否爭取連任都應盡量做好工作，舉例23條應盡早做，不應逃避，土地房屋工作亦然。

劉兆佳則認為，林太做法是爭取各方面對其政績的肯定，若可「制度化」，以及引發社會各方面對其工作成效的關注和討論，並反饋特首，從而為政府日後施政釐訂新方向，會收到更好的官民互動效用。

稱23條須有更全面討論

對於23條，被問到有否信心在任內完成立法，林太說未來6個月諮詢會列出建議的立法細節，但在其任內通過立法不樂觀，由於要完成公眾諮詢、草擬法案、提交立會等程序。她補充，樂見有候任立法會議員願意配合政府工作，但認為有關立法需在社會上有更全面討論。

葉劉淑儀回應表示，現屆政府剩下6個月任期不可能完成諮詢，因要做很多研究。至於23條是否只需處理《港區國安法》未涵蓋的5宗罪、《刑事罪行條例》煽動罪要否納入？葉太認為「要研究外國的新發展再補充」。

選委會界別候任議員林智遠表示，盼本屆政府於任期內遞交條例草案，趕及回歸25周年。