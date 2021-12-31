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綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日在回顧2021年工作記者會，以較大篇幅講述建屋計劃，包括明年首季向立法會提交檢視有關土地發展法例以精簡程序的具體建議，冀年內完成修訂相關5條法例，包括《城市規劃條例》等。她又公布資助房屋新規定，包括降低本期綠置居貨尾的購買門檻、收緊資助房屋轉讓限制等，強調「房屋不是簡單或普通的商品，是用來居住，不是用來炒賣」。

林太昨亦交代明年售樓計劃，包括出售8900個居屋單位、4700個綠置居單位，即共1.36萬伙，5年內有3.83個資助房屋供應，較上一屆政府多約4倍。她表示，明年出售居屋將以五一折發售，最低售價124萬元；綠置居折扣率為四一折，最低售價79萬元。她又說，將開放本期未出售的綠置居單位予輪候公屋一年或以上者申購。

林太稱，其一貫理念為房屋不是用來炒賣，故明年資助房屋需收緊轉讓限制，業主在「居二」市場轉售年期限制，將由2年延至5年，補地價後在公開市場出售單位，則由10年延至15年。

房委會資助房屋小組原定上周三審議上述計劃及措施，後因臨時事務而押後會議。小組主席黃碧如回應稱，小組將盡快開會做決定。

被問到有關房屋政策能否對準年輕人需要、並紓緩他們對社會不滿，林太回應稱只要成功推行「北部都會區」和「明日大嶼願景」的交椅洲填海，可供應逾百萬個單位，惟認為房屋和物質的豐裕不等於市民不會有其他訴求，政府將要更好掌握社會脈搏，令市民願意留港安居樂業。

民建聯：或令公屋輪候更久

民主黨：貨尾量少「杯水車薪」

民建聯候任立法會議員顏汶羽認為，政府放寬綠置居購買資格，只會進一步把輪候公屋與置業掛鈎，或令公屋輪候時間更長。民主黨房屋政策發言人莫建成表示，綠置居剩餘單位僅500多個，對減低輪候公屋時間是杯水車薪，批評「新政策」是「出口術」。

相關字詞﹕居屋轉售限制 綠置居 房屋政策 林鄭月娥

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