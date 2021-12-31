綠置居貨尾降購買門檻 居二轉售限制明年收緊

林太昨亦交代明年售樓計劃，包括出售8900個居屋單位、4700個綠置居單位，即共1.36萬伙，5年內有3.83個資助房屋供應，較上一屆政府多約4倍。她表示，明年出售居屋將以五一折發售，最低售價124萬元；綠置居折扣率為四一折，最低售價79萬元。她又說，將開放本期未出售的綠置居單位予輪候公屋一年或以上者申購。

林太稱，其一貫理念為房屋不是用來炒賣，故明年資助房屋需收緊轉讓限制，業主在「居二」市場轉售年期限制，將由2年延至5年，補地價後在公開市場出售單位，則由10年延至15年。

房委會資助房屋小組原定上周三審議上述計劃及措施，後因臨時事務而押後會議。小組主席黃碧如回應稱，小組將盡快開會做決定。

被問到有關房屋政策能否對準年輕人需要、並紓緩他們對社會不滿，林太回應稱只要成功推行「北部都會區」和「明日大嶼願景」的交椅洲填海，可供應逾百萬個單位，惟認為房屋和物質的豐裕不等於市民不會有其他訴求，政府將要更好掌握社會脈搏，令市民願意留港安居樂業。

民建聯：或令公屋輪候更久

民主黨：貨尾量少「杯水車薪」

民建聯候任立法會議員顏汶羽認為，政府放寬綠置居購買資格，只會進一步把輪候公屋與置業掛鈎，或令公屋輪候時間更長。民主黨房屋政策發言人莫建成表示，綠置居剩餘單位僅500多個，對減低輪候公屋時間是杯水車薪，批評「新政策」是「出口術」。