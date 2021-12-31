年度私樓供應 近4年首破2萬伙

資料顯示，連同今年度第四季的供應的估計數字，本年度全年供應達20,080伙，較今年度全年目標1.29萬伙多55%，亦是自2017至18年度，近4個年度首破2萬伙大關。值得留意，單計私人發展及重建項目已佔約11,350伙，佔全年度供應總數約57%（見圖）。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，本財年賣地計劃能超標，主要依賴私人發展或重建供應，反觀官地供應數量，本財年度僅提供約3410伙，僅佔總供應約17%，單位數目及佔比均是自2011年4月起按季預先公布出售土地計劃後最少。劉認為「北部都會區」發展，未來住宅官地將大增，有助增加未來供應的穩定性，避免過分倚重私人發展/重建供應。

東涌流標商業地重推 黃偉綸：樂觀

此外，發展局來年亦會推售一幅位於東涌第57區商業地，可建樓面達約129萬平方呎。地政總署去年10月推售，當時只收到3份標書，分別為獨資入標的長實、新地，另信置伙嘉里入標，由於地皮入標價未達政府底價，故不接納3份標書，流標收場。發展局長黃偉綸表示，重推東涌第57區商業地，相關賣地條款重新調整，包括容許作數據中心，而可發展辦公室的樓面比例較高，今次容許投標者可以選擇的比例較高，對出售地皮樂觀並充滿信心。綜合市場人士估計，地皮估值約33.54億至55.47億元，每平方呎樓面地價約2600至4300元。