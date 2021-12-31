話你知：限呎賣地早見10年前 林鄭任發展局長時「重新檢視」

當時首幅推出的限呎地為元朗安寧路、大橋路及元朗安樂路的前元朗邨地皮，按賣地章程，項目提供不少於960伙，其中不少於800伙實用面積須介乎377至431平方呎，最終地皮由長實以24.1億元、每方呎樓面地價3629元投得，其後發展為「世宙」，2015年開售，首批折實均呎近1.2萬元，現時二手均呎已升至約1.7萬元。

2014年底起未再限呎限量

限呎地推出不久，2012年時任發展局長林鄭月娥於政府復建新居屋後稱，因中小型單位增加，有關限呎需求降低，故重新檢視是否有需要再推出限呎地。至2014年底，時任發展局長陳茂波公布季度賣地計劃內的4幅官地時，地皮不設限量及限呎條款，但強調政府並非決定取消條款；資料顯示，及後出售的土地也沒限呎或限量條款。

過去數年樓價一直高企，為遷就普羅買家的購買力，發展商不斷將新盤劏成細單位出售，令納米樓成新趨勢，其中尤以發展商從私人市場收購舊樓重建後的項目為主。市建局留意到單位有愈建愈細趨勢，從2014年起，規限市建局重建的住宅項目，單位實用面積不能細於260平方呎，2018年增至300平方呎。