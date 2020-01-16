屯門官地招標 限每伙至少280呎 港鐵將軍澳項目跟隨 學者：影響買家甚於發展商

條款引入地契修訂項目？ 發展局：不排除

是次推出的屯門地位於大欖段，鄰近屯門公路，地皮面積約36.29萬平方呎，市場估計地積比約3.6倍計，可建樓面約130萬平方呎，預計項目部分單位可享海景。黃偉綸昨表示，今年度第四季度將招標出售一幅屯門住宅用地，預計提供2020伙，將在賣地條款加入最低單位要求，以回應市民「住大啲」的訴求，及考慮到去年6月推出觀塘安達臣道首置盤的單位實用面積下限約250平方呎，而屯門用地將用作興建私宅，置業階梯為更高位置，單位面積應更大。

其實，限呎條款早在2011年已曾引入賣地條款（見另稿），黃指兩者條款有別，當時推出限呎條款是限制單位面積，不容許單位實用面積多於646平方呎，目的是增加單位供應，當時興建單位面積設上下限，而是次則是回應「住大啲」的訴求，只設單位面積下限，希望不會「定得太死」。

不包未來5年公營屋 「要追落成量」

被問及單位面積設下限，會否擔心影響發展商入標意欲，黃認為影響不大，因過去5年私宅供應中，實用面積小於280平方呎只佔整體單位的13%，屬於公平遊戲規則，不認為對地價等有影響，亦不相信增加流標風險。他並指倘市場反應無大問題，未來地皮會穩定地加入該條款。

至於限呎條款為何不包括公營房屋，黃回應稱由於要追趕落成數量，未來5年供應的公營房屋單位已在建築階段，未能落實新要求，當局盼在公營房屋第二個5年計劃中加大單位面積。

業界料納米樓較難轉售 仍有需求

對於賣地條款上引入限呎條款，港大房地產及建設系客座副教授張聖典認為，不會對發展商的入標意欲有太大影響，對買家影響則大一點，因關乎買家的負擔能力。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則指即使賣地設面積下限，納米樓不會完全失去價值，因始終有買家負擔能力有限，納米樓仍有需求，但未必如過去數年龐大，故日後業主出售時或較難。

新地副董事總經理雷霆表示非常支持引入限呎條款，因單位再細，的確很難有足夠生活及儲物空間，如集團現正出售的元朗The YOHO Hub，最細單位面積亦達325呎，集團支持有關政策。

陳劍青：私樓限呎 公營屋愈起愈細

建測規園界立法會議員謝偉銓認為，賣地條款加入最低面積要求只是治標不治本，甚至可能令部分市民未能負擔而無力「上車」，認為政府應增加短期供應。本土研究社成員陳劍青則表示，政府要求私樓限呎，但公營房屋「愈起愈細」，未來一年推出的居屋項目，當中不少單位面積少於200平方呎，認為情况不理想。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指，納米樓出現是由於房屋供應不足，發展商為遷就市民負擔能力而將單位愈建愈細；認為限呎只能治標，長遠治本還是要增加房屋供應。