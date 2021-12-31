眾新聞楊健興：網媒董事多「放手」 少干涉編務

楊健興稱，網媒和傳統媒體編採流程相近，皆重視編採獨立，例如「眾新聞」董事從不參與編採工作及日常事務。據他了解，網媒會設「防火牆」分隔編採部和管理層，保證商業利益不影響新聞工作。就李桂華的描述，楊說過往執法部門不太了解傳媒運作，不排除有人「可能覺得董事好似職位最大就要負責」。

翻查資料，「立場」創刊辭提出三大約章：編採獨立自主，不受財團、金主、權力機構或黨派左右；以非牟利原則運作；可接受公眾不附帶條件的捐款，所有款項只用於傳媒事業，董事會的作用則是監察約章履行。

湯家驊：設平台供在逃者宣傳 屬推廣犯罪

公司創辦人蔡東豪2015年接受《智富雜誌》專訪稱，為免重蹈「主場新聞」結業覆轍，邀請吳靄儀等人擔任董事，「『立場』現時有董事會，我要走的話，平台仍然繼續運作」。「立場」宣布成立翌日，時任董事何韻詩在社交媒體稱，抗爭的孤獨感令負面情緒及悲憤蓋過判斷，當時需要「更多能以知性和正面態度報道事實，願意以微小力量對抗強權，願意站在良知這方的新聞平台」。

資深大律師湯家驊昨在港台《千禧年代》被問到，傳媒是否不可再訪問在海外的在逃者，他稱要視乎整體意圖，未必刪去某些字眼就很安全，若有人刻意成立平台，讓干犯《國安法》的在逃者繼續宣揚違法言論，是推廣犯罪行為，與新聞報道無關。

楊：若只可報道官方回應 準則奇怪

楊健興質疑，被通緝者「講咩、報咩都係違法」是不太合邏輯，湯家驊的說法亦太籠統，現時部分媒體不知應如何處理海外被通緝者相關的報道，內地官方也有回應部分被通緝者的言論，若可報道官方回應有關言論，「準則就很奇怪」。