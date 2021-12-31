立場4前董事保釋 警通緝練乙錚 何韻詩續開音樂會 「仍要唱下去」

師父死忌念教誨 「最困難時還是要把歌唱完」

歌手何韻詩昨午5時許在立法會前議員陳志全及歌手黃耀明陪同下離開西區警署，她雙手合十，說「多謝記者朋友，辛苦大家」後，在經理人陪同下登上七人車離去。昨日為何韻詩師父梅艷芳的死忌，何昨晚貼出與梅艷芳的合照，稱這兩天獨自等待時，想起昨天是每年最特別的日子，靠哼着師父和黃耀明的歌穩定自己的心，「唱着唱着，好像有你們陪伴在旁，就不感到孤單了」。她又想起梅的教誨，「即使在最困難和惡劣的時候，歌者還是要盡自己最後一口氣把歌曲唱完」。

吳靄儀：大家明白不能說太多 多謝關懷

大律師吳靄儀昨午5時許離開中區警署，「我好多謝大家關心，喺呢個時候大家互相關心係好緊要」。被問及是否知道「立場」結束營運、有何說話與被捕前總編輯鍾沛權說，她稱「大家都明白」她暫時不能說太多話。至於有何說話對支持者說，她稱：「我想多謝大家關懷，大家繼續互相關懷係好重要、係好重要。」其後她在資深大律師梁家傑陪同下登上私家車離開。

社聯前行政總裁方敏生近傍晚6時獲准保釋離開香港仔警署。她在一名女子陪同下登上私家車，離開前表示不方便回應事件。有傳媒報道，警方除通緝身在澳洲的「立場」董事蔡東豪外，亦正通緝在日本的前董事練乙錚。本報昨聯絡蔡、練二人，截稿前未有回應。

另外，「立場新聞」英國分社前主任楊天帥昨在社交網站稱，分社在「立場新聞」前日停運時同步停止一切業務。英國分社網站報道及社交媒體帖文已全部移除，楊即日辭職。其英國註冊之公司，亦將於善後工作結束後解散。帖文稱，「立場」英國分社今年2月下旬開始運作，透過駐英記者記錄移英港人生活及支援香港立場新聞的深宵運作。

明報記者