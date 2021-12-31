哽咽指警質疑財源不公道 陳朗昇：兩年落力工作成果

警搜屋無提「助查」 需搵工保記協會籍

陳朗昇昨在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，警方前日到其寓所時無提到「助查」字眼，僅被搜屋。本是記協主席的他現時要「搵番份工」，否則其記協會籍只可保留3個月，屆時不能繼續擔任主席。被問及「立場」停運感受，他形容「明知苦茶苦，但飲落去嗰下，唔會因為你知而感受減少」。

警方國安處高級警司李桂華前日交代案件時質疑，「立場」不接受贊助或付費訂閱，為何資金充裕得可在英國開分社。陳朗昇主動回應稱說法「好無公道」，哽咽指「過去兩年無數個夜晚，我與同事在香港的街頭，與香港人共同面對，行得比別人多、比別人耐，不斷做幾個鐘頭的直播，市民看完直播覺得立場新聞值得支持」。他形容這是他們在街頭直播、落力做好工作而得到，「但去到噚日（29日）畀人咁講，好似我哋有咩勾當，我覺得真係好無公道」。

翻查資料，「立場」早前接受公眾不附帶條件的捐款，列明所有款項只可用於傳媒事業，又推出會員月付贊助計劃；至《蘋果日報》被保安局凍結資產而停止運作後，「立場」於6月27日發公告表示不再接受捐款及贊助。

稱同事關心被捕者多於自身

《蘋果日報》等壹傳媒集團旗下刊物相繼停運，記協早前設立緊急援助金協助壹傳媒前員工。至於記協會否對立場前員工提供類似支援，陳朗昇昨向本報稱，立場僅數十員工，規模不能與壹傳媒相比，暫時亦未接獲前員工求助。他說立場前員工關心被捕同事更勝自己，但亦呼籲有困難的同事要提出。

勞工處昨稱不評論個別個案，受影響員工如對《僱傭條例》及僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。