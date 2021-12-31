美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」

【明報專訊】「立場新聞」周三被大批警方國安處人員搜查，6名前任或現任高層被捕，即日停止營運，事件備受國際社會關注。美國、加拿大、歐盟等均有發聲，其中美國國務卿布林肯促當局立即釋放被捕傳媒工作者。特首林鄭月娥稱，事件並非「整頓反對派媒體」，同時批評有西方的組織和外國政府「妄下定論」；外交部駐港公署和中聯辦則促外部勢力停止干涉香港事務和中國內政。
布林肯促放人 加外長關注加籍何韻詩
布林肯在美國時間周三晚發聲明，強調新聞工作並非煽動，促中方和香港當局「停止針對香港自由獨立媒體，並立即釋放遭不合理拘禁與指控的記者與媒體高層」。英國外交部亞洲事務國務大臣繆敏婷（Amanda Milling）在Twitter表示，針對立場新聞的行動「進一步侵蝕香港言論自由」。
加拿大朝野尤其關注持加拿大籍的何韻詩情况，外長趙美蘭（Melanie Joly）前日在Twitter對事件深表關注，並點名提及「加拿大公民兼社運人士何韻詩」，強調會與國際盟友合作繼續發聲。歐盟對外行動署發言人斯塔諾前日在Twitter則質疑香港新聞自由加劇惡化。聯合國人權辦公室亦對香港的公民空間持續被打壓感震驚。
一年內《蘋果日報》及「立場新聞」先後停運，林鄭月娥昨被問到，一年內官方「整頓了兩個反對派媒體」會否列入今年工作總結和政績。林太反駁，警方國安處採取拘捕行動並非「整頓反對派媒體」的工作，只是執法；又說行政、立法機關人員同受制約，無人可凌駕法律，質疑為何有自稱「第四權」的新聞人員可凌駕法律。
林太又說留意到有西方機構、組織、媒體甚至外國政府，在不了解香港法律及沒掌握證據下「妄下定論」，甚至要求特區政府釋放全部被捕者，斥他們「本身就在踐踏法治」。
政府其後發稿，稱警方針對「立場新聞」的執法行動是嚴格依照法律和根據證據，行動是針對被捕者的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關，批評對美西方政府、傳媒和組織試圖扭曲事實，「惡意詆毁依法進行的執法行動，是粗暴干預香港的事務」，對此深表遺憾。
外交部公署中聯辦促停干涉內政
外交部駐港公署稱，外部干預勢力頻頻拿香港司法公正和新聞自由造謠生事，以「自由」作擋戰牌與反中亂港分子站在一起，「注定不會得逞」。中聯辦發言人稱「立場新聞」披着傳媒機構外衣，實質是徹頭徹尾的政治組織，在「修例風波」推波助瀾，煽動破壞法治，在《國安法》頒布後「仍固執反中亂港立場」，涉案人被捕跟新聞自由沒半點關係。現屆港區全國人大代表、港區全國政協委員、港區省級政協聯誼會、香港友好協進會均發稿支持警方執法。