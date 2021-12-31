美加英歐盟聲援 林鄭斥「妄下定論」

布林肯促放人 加外長關注加籍何韻詩

布林肯在美國時間周三晚發聲明，強調新聞工作並非煽動，促中方和香港當局「停止針對香港自由獨立媒體，並立即釋放遭不合理拘禁與指控的記者與媒體高層」。英國外交部亞洲事務國務大臣繆敏婷（Amanda Milling）在Twitter表示，針對立場新聞的行動「進一步侵蝕香港言論自由」。

加拿大朝野尤其關注持加拿大籍的何韻詩情况，外長趙美蘭（Melanie Joly）前日在Twitter對事件深表關注，並點名提及「加拿大公民兼社運人士何韻詩」，強調會與國際盟友合作繼續發聲。歐盟對外行動署發言人斯塔諾前日在Twitter則質疑香港新聞自由加劇惡化。聯合國人權辦公室亦對香港的公民空間持續被打壓感震驚。

一年內《蘋果日報》及「立場新聞」先後停運，林鄭月娥昨被問到，一年內官方「整頓了兩個反對派媒體」會否列入今年工作總結和政績。林太反駁，警方國安處採取拘捕行動並非「整頓反對派媒體」的工作，只是執法；又說行政、立法機關人員同受制約，無人可凌駕法律，質疑為何有自稱「第四權」的新聞人員可凌駕法律。

林太又說留意到有西方機構、組織、媒體甚至外國政府，在不了解香港法律及沒掌握證據下「妄下定論」，甚至要求特區政府釋放全部被捕者，斥他們「本身就在踐踏法治」。

政府其後發稿，稱警方針對「立場新聞」的執法行動是嚴格依照法律和根據證據，行動是針對被捕者的犯罪行為，與新聞和出版自由完全無關，批評對美西方政府、傳媒和組織試圖扭曲事實，「惡意詆毁依法進行的執法行動，是粗暴干預香港的事務」，對此深表遺憾。

外交部公署中聯辦促停干涉內政

外交部駐港公署稱，外部干預勢力頻頻拿香港司法公正和新聞自由造謠生事，以「自由」作擋戰牌與反中亂港分子站在一起，「注定不會得逞」。中聯辦發言人稱「立場新聞」披着傳媒機構外衣，實質是徹頭徹尾的政治組織，在「修例風波」推波助瀾，煽動破壞法治，在《國安法》頒布後「仍固執反中亂港立場」，涉案人被捕跟新聞自由沒半點關係。現屆港區全國人大代表、港區全國政協委員、港區省級政協聯誼會、香港友好協進會均發稿支持警方執法。