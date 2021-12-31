鍾沛權林紹桐遭起訴 保釋被拒 還押2‧25再訊 控方：查新檢證物看會否控更多人

英美德荷駐港人員旁聽

案件昨午提訊，大批人一早排隊等候入庭旁聽，包括英國、美國、德國、荷蘭的駐港領事人員及多名前「立場」員工。控方昨由署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表，鍾沛權由大律師關文渭代表，林紹桐則由大律師梁嘉善及曾藹琪代表。辯方昨稱，一度留院的林紹桐已獲醫生簽紙出院，惟因血壓偏高未能即時起行，由代表大狀為他申請保釋，而大狀陳辭期間得悉林已出院，羅官稱程序上被告須於今早出庭聽取控罪。

林留醫未出庭 同被控母公司未派代表

此外，「立場」母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited昨未有派代表到庭。控方透露，曾嘗試向涉事公司餘下一名董事、即「立場」創辦人蔡東豪派發出庭通知書，但對方不在港；控方昨早聯絡與公司相關的行政主任及助理總編輯，兩人拒絕簽收出庭通知，控方遂按公司觀塘的地址派發，獲一名職員簽收。

控方在庭上申請押後案件，稱已有足夠證據起訴各被告，惟警方前日到「立場」辦公室搜獲大量新證據，包括6箱文件、62部電腦、27部電子裝置，警方需時檢視及翻查林紹桐電話，以確定會否有更多人被控。

3被告依次為Best Pencil（Hong Kong）Limited、報稱無業的鍾沛權（52歲）及報稱任職編輯的林紹桐（34歲）。控罪稱3被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，一同串謀和與其他人串謀發布及／或複製煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

為親見兩上司 員工凌晨法院等候旁聽

法庭昨拒絕鍾、林兩人保釋後，多名前「立場」員工激動落淚，高呼「撐住呀」。前副採訪主任陳朗昇在庭外稱，早有心理準備要在下次提訊才可再見兩人，但對他們保釋被拒仍感可惜，寄望他們羈押時生活平靜及平安，並囑二人放心，「我哋會繼續睇住公司同事，睇住佢哋屋企人」。

有凌晨4時許已於法院等候旁聽的前員工稱，到場是為親見兩名上司，形容他們正直善良，更稱「抱歉立場新聞頂唔住，其他行家要加油」。有休假期間得知上司被捕的前員工說，還記得數天前公司舉行聖誕派對，鍾沛權的衣服被自己倒濕的紅酒濺到，鍾抽中的書本禮物仍放辦公室，派對上更遇到林紹桐妻兒，沒想過上司轉眼被捕，由同事被遣散至上司上庭，一切事出突然，令人難以接受。

【案件編號：WKCC 5281/21】

明報記者

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