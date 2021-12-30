【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏

陳：最後幾日做番自己

今次立法會選舉90個議席全部有競爭，唔止議席，連立法會大樓內嘅議員辦公室都有得爭。話說經民聯石禮謙唔競逐連任，Emily聽聞佢嘅海景辦公室就吸引咗其黨友林健鋒同梁美芬爭奪，最終美芬成為幸運兒進駐海景房。Emily噚日問林健鋒，係咪做君子將房間讓出？佢無正面回應，只係話「美人配美景」。

舉《聖經》宣誓不解

管牧話似舉起《毛語錄》

噚日立法會綵排議員宣誓儀式，如果議員有宗教信仰，可以舉起《聖經》宣誓。本身係牧師嘅候任議員管浩鳴就非常不解，話按慣例都係手按《聖經》，然後舉起右手宣誓，佢仲走去問秘書處，職員解釋係法例要求，管牧話，「佢話咩就咩啦，不過我（覺得）好奇怪……好似舉起本《毛語錄》，講笑的」。管牧會自備《聖經》宣誓，話帶本紅色封面嘅等大家望吓。