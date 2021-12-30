【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏

【明報專訊】新一屆立法會議員下月3日宣誓，鑑於今年多咗唔少議會新丁，立法會秘書處噚日安排「補習班」，等候任議員熟悉議會。雖然唔係正式會議，但大部分人都著正裝出席，工聯會陳穎欣造型較突出，身穿粉紅色運動外套同波鞋登場。第六屆立法會早前修訂《議事規則》，要求出席大會嘅議員著商務服飾，穎欣同Emily講，知道新嘅議會服裝要求，但因為噚日唔係開會，喺最後幾日「做番自己」，話著休閒裝落區較方便。
陳：最後幾日做番自己
今次立法會選舉90個議席全部有競爭，唔止議席，連立法會大樓內嘅議員辦公室都有得爭。話說經民聯石禮謙唔競逐連任，Emily聽聞佢嘅海景辦公室就吸引咗其黨友林健鋒同梁美芬爭奪，最終美芬成為幸運兒進駐海景房。Emily噚日問林健鋒，係咪做君子將房間讓出？佢無正面回應，只係話「美人配美景」。
舉《聖經》宣誓不解
管牧話似舉起《毛語錄》
噚日立法會綵排議員宣誓儀式，如果議員有宗教信仰，可以舉起《聖經》宣誓。本身係牧師嘅候任議員管浩鳴就非常不解，話按慣例都係手按《聖經》，然後舉起右手宣誓，佢仲走去問秘書處，職員解釋係法例要求，管牧話，「佢話咩就咩啦，不過我（覺得）好奇怪……好似舉起本《毛語錄》，講笑的」。管牧會自備《聖經》宣誓，話帶本紅色封面嘅等大家望吓。