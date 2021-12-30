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港聞
2021年12月30日星期四
港聞二
消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
城巴新巴連續3年凍薪
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
兩車路口相撞3傷
警員開賭場案 保險經紀控阻差
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
尊子漫畫
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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