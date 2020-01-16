大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭

明報記者 龍彩霞

近年，深圳樓價已有些地區比香港還要貴，以往不少港人購買內地物業時多以一筆過付全數，好處是可免除各種由按揭衍生的手續費及利息。一般發展商都歡迎一筆過付款，買家亦變相更有議價能力，說不定還會獲得額外折扣。但現時深圳樓價高至難以一筆過付清，若在內地銀行承做按揭，以建設銀行（0939）為例，其首套房按揭貸款為5.1厘。而香港銀行相關按揭利率為最優惠利率（P）減1.5厘至減2.25厘不等。按揭的優點，除可減低投資資金和使手頭上的資金運用得更令靈活外，在內地還有另一個重點，就是銀行在貸款前，一般會審查發展商的底細及樓盤優劣，此舉變相為買家把關。所以若物業通過批核，代表這宗買賣較安全。

中銀「置業易」服務 涵蓋按樓私貸

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理陳碧蓮表示：「在粵港澳大灣區互聯互通的政策下，計劃北上置業、創業以至退休安居的香港居民持續增加，有見及此，中銀香港設有不同的融資方案，配合客戶在不同置業階段的需要。現時大灣區『置業易』按揭貸款服務已覆蓋港人置業的熱門城市如中山、珠海、肇慶、廣州等，辦理大灣區指定一手樓盤的按揭申請。」香港買家在大灣區置業，若在香港承造按揭，均以港元作借貸及供款，按揭成數為六成或1000萬港元的借款額，以較低者為準，還款期長達30年，利率最低可以做到P減1.75厘（現P為5厘，即現按息為3.25厘）。

陳碧蓮表示，中銀同時提供大灣區「置業易」物業抵押貸款服務，在大灣區已擁有物業的香港居民可在該行抵押住房物業，增加流動資金；按揭最高為抵押估價五成或1000萬港元借款額，以較低者為準，還款期可長達20年。同時，大灣區「置業易」私人貸款為已在大灣區置業的香港居民提供短期資金周轉方案，以應付大灣區物業裝修等支出或日常生活所需。

南商貸款額最高達5000萬

南洋商業銀行去年推出「大灣區置業按揭服務」，貸款額最高為樓宇買賣價或估價之七成（以較低者為準），最高可達5000萬港元，貸款期達30年，利率更低至P減1.75厘（即3.25厘），「南商理財」匯款至南商（中國）同名帳戶可享豁免匯款手續費優惠，但準買家要留意該物業是否合資格申請按揭，申請前可以先查詢該行。

東亞10天預先批核 按息3厘

東亞銀行（0023）在大灣區，最快10個工作天即可預先批核按揭貸款。有關跨境按揭貸款服務首階段涵蓋廣州、深圳、珠海和佛山等4個大灣區城市。跨境按揭貸款服務的合資格客戶為持有香港身分證及港澳居民來往內地通行證的香港居民，物業類型為私人住宅物業，一手指定樓盤及二手加按物業。貸款年期最長20年貸款額，按揭最高為物業買入價或估價的50%，上限為1000萬港元。貸款利率為該行最優惠利率（現P為5.25厘）減2.25厘，即3厘。

而建行亞洲由於法規問題，故只承造中山及珠海按揭，深圳暫時未納入服務範圍。

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