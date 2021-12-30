警員開賭場案 保險經紀控阻差

被告楊梓豐（30歲）報稱保險從業員，被控於2021年4月10日在觀塘道404號時運工業大廈的一個單位內，阻撓根據《賭博條例》獲授權的警務人員，即警員10731陳汶浩，進入授權書內指明的處所或場所。

警員陳汶浩隸屬西九龍重案組1A隊，他出庭作供稱，當日與同袍進行反賭博行動，陳身穿便服埋伏於涉案單位樓梯位置。當確認單位有人時，他欲進入單位，看到鐵閘被打開，穿過鐵閘後要通過玻璃門才能進入單位，當他踏入兩門之間的走廊，蓄深色短頭髮、穿黑色衛衣的被告以雙手推其心口，陳隨即以手推被告肩膊，沒被撞倒。陳其後進入單位調查，並有其他警員到場，其間陳一直注視被告，亦有記錄被告身分證。

辯方盤問質疑陳汶浩當時沒穿上制服，是否難以讓人得知其警員身分，陳表示進入單位時已掛上委任證，原本手持用作爆門的工具亦已放在地上。辯方其後向陳指出，他當時沒看到被告容貌，陳表示同意。