港聞

港聞二

警員開賭場案 保險經紀控阻差

【明報專訊】29歲男休班警今年與兩名男子在觀塘一個1600平方呎工廈單位內無牌營辦賭場，早前被判240小時社會服務令。案中一名保險從業員被指阻撓警務人員進入該賭場，昨在九龍城裁判法院開審，押後明年1月7日裁決。被阻撓警員供稱，被告曾雙手推其心口，他隨即以手推被告肩膊，沒被撞倒。

被告楊梓豐（30歲）報稱保險從業員，被控於2021年4月10日在觀塘道404號時運工業大廈的一個單位內，阻撓根據《賭博條例》獲授權的警務人員，即警員10731陳汶浩，進入授權書內指明的處所或場所。

警員陳汶浩隸屬西九龍重案組1A隊，他出庭作供稱，當日與同袍進行反賭博行動，陳身穿便服埋伏於涉案單位樓梯位置。當確認單位有人時，他欲進入單位，看到鐵閘被打開，穿過鐵閘後要通過玻璃門才能進入單位，當他踏入兩門之間的走廊，蓄深色短頭髮、穿黑色衛衣的被告以雙手推其心口，陳隨即以手推被告肩膊，沒被撞倒。陳其後進入單位調查，並有其他警員到場，其間陳一直注視被告，亦有記錄被告身分證。

辯方盤問質疑陳汶浩當時沒穿上制服，是否難以讓人得知其警員身分，陳表示進入單位時已掛上委任證，原本手持用作爆門的工具亦已放在地上。辯方其後向陳指出，他當時沒看到被告容貌，陳表示同意。

相關字詞﹕九龍城裁判法院 警員 阻撓 賭場

上 / 下一篇新聞

消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染
港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人
童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
城巴新巴連續3年凍薪
城巴新巴連續3年凍薪
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
兩車路口相撞3傷
兩車路口相撞3傷
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行