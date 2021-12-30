警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢

被告警員陳家霖（37歲）早前否認3項代理人索取利益罪。

美居置業地產經紀李菊洪作供稱，他嘗試約見各方解決租務糾紛不果，議員謝淑珍再委託被告處理。及後被告以WhatsApp信息向李索取800元，李回覆「無問題」，被告稱「今晚唔好畀我住，費事尷尬，下次飲茶先畀」。

以為是調解員 倘知是警會拒付

李續說，同日被告卻指租客欲改天會面，而李、業主和租客三方則如期會面，並達成和解，李沒給予金錢被告。李在盤問時承認，租約出錯屬經紀責任，又說在被告幫助下，三方同意被告提出的賠償金額而解決糾紛。李稱，若知道被告是警員，會拒絕付錢，因為可能涉及貪污或違法。李當時認為被告是調解員，所以收費。

租客雷曉程供稱，就未能遷入工廈單位僅要求賠償按金和租金等，遠少於20萬元。案發時報稱議員助理的被告協助調解後，向雷指出他以私人時間調解，問她是否介意給予800元，但雷答覆「都幾介意，你係都搵佢哋收」，拒絕付錢。她稱，事前不知被告是警員。案件今續。

【案件編號：KTCC 1136/21】