港聞

港聞二

防線前下跪襲警 家務助理囚3月

【明報專訊】前年8月荃葵青遊行後演變成警民衝突，51歲家務助理員被指在防線前下跪大叫、推開一名男警及拳打一名女警。她昨於西九龍裁判法院承認兩項襲警及一項阻差辦公罪。署理總裁判官羅德泉判刑時稱，被告漠視警員的警告，向防線「步步進逼」，屬「挑釁性嘅行為」，亦令警員分薄人手，判囚3個月。

求情稱遭警箍頸故推開

被告田安妹（51歲）被控前年8月25日在荃灣古坑道襲擊男警22706梁偉劍和女警56786陳潔兒，並故意阻撓該兩名警員。辯方求情稱，她案發前曾受催淚彈影響，當時情緒激動，一時不能自控；本案程度較同類案件輕微，被告因女警從後箍頸，故輕力推開她。而被告跪地及衝向前，亦非一般人理解的襲警行為，她更在被制服過程中受傷。被告早年喪夫，獨力撫養當時僅4至10歲的四子成人，兒子、前僱主等撰寫的求情信亦顯示她勤奮、有愛心。

官斥向防線進逼「挑釁」 分薄警力

羅官判刑時稱，本案比一般單獨行事的襲警案件性質嚴重，案發地點有群眾聚集，涉及嚴重暴力，被告行為令本來已「疲於奔命」的警員分薄人手。片段中防線前人數不多，但現今通訊發達，隨時可招來很多人到場，令情况急轉直下。

羅官將3項控罪各以6個月為起點，考慮被告認罪，以及事隔至今兩年，案件出現非被告過失造成的延誤，構成頗大壓力，再減刑1個月，判各罪囚3個月，同期執行。

【案件編號：WKCC 3716/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 阻差辦公 襲警罪 家務助理 荃葵青大遊行 反修例運動

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