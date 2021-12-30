方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」

2月裁 稱倘拒捕應當場以此拘捕

22歲被告方仲賢早前否認各一項在公眾地方管有攻擊性武器、拒捕、妨礙司法公正罪名。

辯方資深大律師王正宇陳辭稱，被告僅管有雷射筆9分鐘，筆內沒有電池，沒電池的雷射筆「唔好話用來做攻擊性武器，用來做電筒都唔得」，又舉例若有人持雞毛稱要斬人，並不構成犯案，因雞毛不能斬傷人；即使曾有示威者以雷射筆襲警，亦不等同被告買雷射筆必然要襲警。

辯：筆無電非武器 官：也不能觀星

法官游德康質疑，若筆內沒有電池，也不能用作辯方指稱的觀星用途。辯方強調，案發時若被告有意傷人，便會買電池。

至於拒捕控罪，被告遭截停時未必聽到警署警長林發建表明身分及看到委任證，若被告在不知警員身分下被陌生人搭膊頭，「彈開」是合理反應，亦質疑是否有合理懷疑截查被告；若警方當時認為他拒捕，必會當場以拒捕罪拘捕，故「十分懷疑」加控是有意「對付被告」。

控方高級檢控官張卓勤則認為，拒捕與襲警控罪的基礎相若，不需舉證被告知悉警員身分；辯方反駁不論襲擊何人皆構成襲擊罪，知悉警員身分僅加重刑罰，原則不適用於拒捕罪。

王正宇另稱，控方未能證明被告手機在重置前有什麼資料、是否與其他控罪有關，而作供救護員亦沒聽到警員曾告知被告會檢取手機作證物，未能舉證有意妨礙司法公正。

【案件編號：DCCC 1119/20】

明報記者

（反修例風暴）