推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年

被告張澤明（現年36歲），被控於2018年11月5日在香港非法殺死鄭學云（終年41歲）。辯方求情稱，被告與妻育有3名5歲至13歲小孩，發生本案後與妻兒分離。被告事後信奉基督教，恆常做義工，亦已成功戒毒，冀法庭輕判。

官指檢控延誤兩年 酌情減刑

李官判刑時說，被告只推了死者一下，並無用武器，屬情節較輕微的普通襲擊，然而一下推撞不幸演變成悲劇，而被告當時正在精神科醫院接受治療，接納他或受藥物影響令其反應過大，惟同時不能忽略被告過往有涉及暴力的案底，亦曾被判監，考慮上述因素後，認為須判處即時監禁。

李官續稱，本案發生於2018年11月，被告不久已被捕，其間獲准保釋，以待警方向律政司索取法律意見，惟及至去年10月警方才獲取所有意見，並再次拘捕被告，可見當中有檢控延誤。李官說明白律政司的檢控工作大增，但不論原因何在，此舉令被告活在陰霾近兩年，時常憂慮會否再被起訴，因此法庭就此酌情扣減半年刑期。

【案件編號：HCCC 97/21】