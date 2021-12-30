城巴新巴連續3年凍薪

向全部員工發4000元獎金

城巴及新巴近年錄得虧損，已連續兩年凍薪，兩巴工會昨與管理層就明年調薪開會，會後兩巴發新聞稿稱公司正處於「新常態」重建業務，致力在短期內達至收支平衡，同時擴充營運網絡，推動業務增長及分散風險；為答謝員工於疫情艱難時期的貢獻，兩巴將於明年1月向全體員工發放一筆過4000元獎金。

新巴職工會昨於社交網站發帖，對公司明年未能加薪表示遺憾，該會理事長林錦標表示理解公司營運環境未有改善，但已連續兩年凍薪，應酌情加薪。汽總新巴分會主任袁裕豪稱，工會在會上要求加薪，惟資方只宣布明年繼續凍薪；對於是否滿意是次方案，他說仍需諮詢會員，初步認為可接受。

城巴及新巴表示，疫情持續導致客量大跌，目前兩巴整體客量僅疫情前約85%，持續每月虧損約2500萬元；兩巴亦擔心港鐵東鐵過海線明年通車後，將導致屬收入重要來源的過海線收入大跌。