城巴新巴連續3年凍薪

【明報專訊】新巴及城巴工會昨日與公司管理層商討薪酬事宜，有工會會後表示，管理層會上宣布明年不加薪，即連續第三年凍薪。兩巴表示下月將向全體員工發放一筆過4000元獎金。汽車交通運輸業總工會新巴分會初步認為可以接受，新巴職工會則對凍薪表示遺憾。
向全部員工發4000元獎金
城巴及新巴近年錄得虧損，已連續兩年凍薪，兩巴工會昨與管理層就明年調薪開會，會後兩巴發新聞稿稱公司正處於「新常態」重建業務，致力在短期內達至收支平衡，同時擴充營運網絡，推動業務增長及分散風險；為答謝員工於疫情艱難時期的貢獻，兩巴將於明年1月向全體員工發放一筆過4000元獎金。
新巴職工會昨於社交網站發帖，對公司明年未能加薪表示遺憾，該會理事長林錦標表示理解公司營運環境未有改善，但已連續兩年凍薪，應酌情加薪。汽總新巴分會主任袁裕豪稱，工會在會上要求加薪，惟資方只宣布明年繼續凍薪；對於是否滿意是次方案，他說仍需諮詢會員，初步認為可接受。
城巴及新巴表示，疫情持續導致客量大跌，目前兩巴整體客量僅疫情前約85%，持續每月虧損約2500萬元；兩巴亦擔心港鐵東鐵過海線明年通車後，將導致屬收入重要來源的過海線收入大跌。
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