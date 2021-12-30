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港聞二

田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業

【明報專訊】《施政報告》提出將洪水橋／廈村提升為新界北現代服務業中心，剛循新界西北地區直選成功連任立法會議員的實政圓桌田北辰，建議該處約逾2000萬平方呎商業樓面用地，於賣地條款列明發展商必須預留約兩成地方，以短期租約形式平租給年輕創業者，經營如美容化妝、舞蹈健身等服務行業；加上前海鐵路，相信此休閒消費區可吸引深圳居民到訪，「呢班一定是創業者最大客源」。他說曾向政府中人提及有關建議，稱對方答允研究。

政府早前完成修訂洪水橋發展區的規劃大綱圖，將工業樓面供應增至4641萬平方呎；連同商業樓面，區內工商業總樓面供應達6853萬平方呎，成為全港最大的工商業區之一。

田北辰稱關注洪水橋發展，認為逾4000萬平方呎的工業用地應打造成龐大貨倉物流中心，將全港零售業貨倉歸於一點，以紓緩各區上落貨時出現的交通擠塞問題，強調該區道路接駁配套必須暢順，希望做到一小時送貨。

可賣地條款訂明 稱政府允研究

同時，他認為目前未有政策支援未能入讀大專院校的年輕人，他們的優勢是有創意，能將創意帶入傳統服務業如美容化妝、舞蹈編排等，「他們最大問題係找不到工作室，貴租好難捱」。

田北辰說已向政府中人建議，日後該處商業用地賣地條款中，可要求發展商預留約兩成地方租予欲創業的香港年輕人，並認為必須是短期租約，例如3年一約，「如果長租就會養懶人」；又認為租金可定於市值三成，以支持年輕人創業，「點解發展商會肯？因為補地價一定要低」。

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