立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭

會議廳因應宣誓儀式改掛國徽，候任議員宣誓時亦會掛起國旗及區旗。昨日多名候任議員模擬宣誓，先由新一屆議會的最資深議員、自由黨張宇人開始，然後到經民聯林健鋒、醫療衛生界林哲玄等。林哲玄讀出誓辭時一度未能暢順讀出「立法會議員」一詞，要即時改正。

重提黃定光讀漏字遭覆核

梁君彥提醒衆候任議員，誓辭內的關鍵詞包括「中華人民共和國」、「香港特別行政區」及「立法會」不能讀錯，「如果你讀錯了，就算行政長官指你無問題，路人甲也可申請司法覆核你」。他重提民建聯黃定光於2016年宣誓就任、讀出「香港特別行政區」時，漏讀「香港」兩字，其後有市民提出司法覆核，要求法庭頒令宣布黃的宣誓無效。

遲到者禁入會議廳

立法會秘書長陳維安提醒，議員宣誓時務必完整讀出誓辭及戴口罩；至於是否需戴外科口罩，則沒有規定。

陳維安說宣誓儀式開始後，職員會關上會議廳大門，若候任議員遲到，將不獲准進入，其宣誓安排由監誓人決定。

另外，立法會主席選舉將於每屆任期的首次會議前舉行。秘書處通知候任議員，主席候選人須於1月4日下午5時前遞交提名表格，並須於1月10日出席特別論壇，交代競選綱領和回答議員提問，議員同日會選出新主席。