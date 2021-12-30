梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序

中委會一致通過 梁缺席

民主黨早前去信要求梁翊婷以書面解釋支持潘焯鴻一事，據了解她並無提供解釋，回應稱不會出席相關會議，着中委會盡快處理有關事項。消息稱，昨晚中委會在毋須投票下，一致同意通過啓動凍結梁翊婷黨籍的程序；若最終獲通過，會同時暫停其副主席一職，她將不能享有任何黨員權利，但須繼續繳交會費。

梁翊婷將被通知出席下月的中委會議，屆時會上中委或即時表決，至少獲在任六成中委同意，才會正式凍結其黨籍並暫停副主席職位。據了解，目前該黨中委有19人，即要至少12人投票贊成方能通過。有中委表示，若只暫停梁的副主席職務，通過門檻較低，有可能分開表決。

未還清黨欠款

黎寶桂周卓奇申退黨待批

民主黨梁翊婷、蘇逸恒及李華明分別在立法會選舉以個人名義支持黨外候選人，遭其他黨員向紀律委員會投訴。據了解，梁與蘇的個案將一併處理，紀委會已成立3人小組調查。紀委會副主席袁海文相信調查很快有結果，「不會拖兩三個月」。

另外，被視為民主黨「主選派」的觀塘區議員黎寶桂、東區區議員周卓奇早前申請退黨，他們已退出所有黨內群組。消息稱中委會曾挽留兩人，並提醒即使退黨，按早前簽署的法律文件，他們需繼續向民主黨上繳約一成薪酬。據了解，黎周兩人尚有欠款未歸還民主黨，他們需還清後，退黨申請方會獲通過。

李華明曾以個人身分支持新思維狄志遠參選社福界，事前無黨內批准。他昨回應梁翊婷一事，認為中委會不應在如今的政治環境下糾纏內部矛盾，又質疑目前中委會有多個席位懸空，所作決定缺乏公信力。