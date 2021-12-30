童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人

閉路電視見掌摑打到埋牆

重案組探員昨早重返於旺角砵蘭街的童樂居蒐證，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦到場。警方昨再拘捕3名女幼兒工作員（25至28歲），涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，警方不排除有更多人被捕。另外，警方再發現一名兩歲半男童及一名14個月大幼兒曾受虐，受害者增至20人，全部送院留醫。據了解，警方近期翻查的片段拍攝到涉案者在室內虐兒，包括掌摑、「打到細路仔埋牆」。閉路電視拍到受虐幼兒於11及12月遭「體罰」，不排除有更多幼兒在更早之前受虐，警方仍需翻查大量片段蒐證。

兒童現瘀痕 社工被指曾稱滑倒

疑受虐兒童明仔（化名）的姨媽在facebook發帖稱，明仔自出生便由法庭判交童樂居看管，疫情期間要透過陪明仔到院檢查才有機會見面，近數月疫情緩和，她開始有機會探訪，但因明仔平時除了童樂居職員、老師、幼兒工作員外，並沒機會接觸他人，故見面時對人十分抗拒。她說，本月24日預約與明仔外出，抵童樂居前接獲社工來電告知虐兒事件。她抵埗後有社工解釋事涉3名員工，而明仔不涉受虐，其額頭、背部瘀痕分別是冲涼滑倒及玩耍時撞傷；惟明仔回家後，姨丈見他傷勢不尋常，再到童樂居了解，院長解釋，經翻查閉路電視懷疑明仔亦曾受虐。明仔仍在醫院留醫，姨媽暫不希望他重返童樂居，亦希望其他受虐兒童的家長站出來追究。

就再有幼兒工作員被捕，香港保護兒童會回覆查詢稱，因事件已轉介警方，不便就案情回應。