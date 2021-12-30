港聞

港聞二

童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人

【明報專訊】香港保護兒童會「童樂居」上周揭發虐兒案，該會總幹事蔡蘇淑賢前日在記者會稱再多4名幼兒工作員疑涉「體罰」被停職。警方西九龍總區重案組經調查後，昨再拘捕3人，累計6名幼兒工作員被捕，亦再發現多兩名幼兒曾受虐，案中受虐幼兒增至20人。據了解，有片段拍到掌摑幼兒、「打到細路仔埋牆」，虐待事件11月已發生。

閉路電視見掌摑打到埋牆

重案組探員昨早重返於旺角砵蘭街的童樂居蒐證，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫亦到場。警方昨再拘捕3名女幼兒工作員（25至28歲），涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略，警方不排除有更多人被捕。另外，警方再發現一名兩歲半男童及一名14個月大幼兒曾受虐，受害者增至20人，全部送院留醫。據了解，警方近期翻查的片段拍攝到涉案者在室內虐兒，包括掌摑、「打到細路仔埋牆」。閉路電視拍到受虐幼兒於11及12月遭「體罰」，不排除有更多幼兒在更早之前受虐，警方仍需翻查大量片段蒐證。

兒童現瘀痕 社工被指曾稱滑倒

疑受虐兒童明仔（化名）的姨媽在facebook發帖稱，明仔自出生便由法庭判交童樂居看管，疫情期間要透過陪明仔到院檢查才有機會見面，近數月疫情緩和，她開始有機會探訪，但因明仔平時除了童樂居職員、老師、幼兒工作員外，並沒機會接觸他人，故見面時對人十分抗拒。她說，本月24日預約與明仔外出，抵童樂居前接獲社工來電告知虐兒事件。她抵埗後有社工解釋事涉3名員工，而明仔不涉受虐，其額頭、背部瘀痕分別是冲涼滑倒及玩耍時撞傷；惟明仔回家後，姨丈見他傷勢不尋常，再到童樂居了解，院長解釋，經翻查閉路電視懷疑明仔亦曾受虐。明仔仍在醫院留醫，姨媽暫不希望他重返童樂居，亦希望其他受虐兒童的家長站出來追究。

就再有幼兒工作員被捕，香港保護兒童會回覆查詢稱，因事件已轉介警方，不便就案情回應。

上 / 下一篇新聞

消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染
港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
城巴新巴連續3年凍薪
城巴新巴連續3年凍薪
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
兩車路口相撞3傷
兩車路口相撞3傷
警員開賭場案 保險經紀控阻差
警員開賭場案 保險經紀控阻差
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行