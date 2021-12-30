慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案

李家超：歐泰內地同辦活動

香港特區成立25周年活動的主題為「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」，李家超昨在活動啟動禮致辭時提到，將藉25周年加強對外宣傳，14個香港駐海外經貿辦事處會舉辦一連串活動，例如在泰國曼谷舉辦「香港周」、在歐洲城巿舉辦「香港月」；亦計劃透過駐內地辦事處在多個城市舉辦慶祝活動，例如舉辦「金庸展」，並會於北京舉行展示香港落實「一國兩制」的大型展覽。

本地活動方面，25周年項目策劃辦公室主任麥德偉稱，慶祝活動由除夕西九文化區舉行的跨年倒數揭開序幕，其後每月都有多項節目，例如1月底旅發局將在中環海濱舉行新春嘉年華（見表），稱仍有很多大型節目正籌備，亦包括香港故宮文化博物館開幕展覽。

慶回歸20周年活動 政府預留6.4億

馬會昨日宣布撥款6.3億元支持政府約60個慶回歸項目，涵蓋5個主要範疇，包括文化藝術、運動、關愛共融、綠色生活和國際會議，冀為社會注入正能量。翻查資料，2017年特區回歸20周年，政府預留6.4億元舉辦慶祝活動。本報昨向政府查詢，除了馬會捐款，慶回歸活動另涉多少公帑；政府發言人回覆稱，相關部門正籌劃的慶祝活動，大多屬部門日常工作，例如政策局舉辦研討會、駐海外經貿辦舉行晚宴等，慶祝活動開支會由相關部門的年度經常開支撥備。發言人又稱，相關部門會盡量從內部資源調撥，若需額外資源，可按現行機制申請撥款。

政府同時會就回歸25周年推出「民間慶祝活動認可申請計劃」，合法註冊團體可於5月31日或之前提交申請，若獲政府認可，將納入官方慶祝活動節目表、網頁，並可使用25周年慶典官方標誌，活動必須以慶祝特區成立25周年為主題、公開讓巿民參加且具規模，例如參與人次達100或以上，並屬非牟利性質等。