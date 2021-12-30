愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差

【明報專訊】港大醫學院公共衛生學院早前調查新冠疫情下，本港家庭的逆境應對能力，結果發現約54%受訪市民自認為能力高，但年紀愈輕、家庭收入愈低，便愈少自覺面對困境的能力高，亦較抗拒面對面接受家庭服務。研究團隊建議社福機構可多利用社交媒體為年輕及低收入家庭提供更多網上服務。
港大醫學院公共衛生學院「賽馬會智家樂計劃」團隊今年2至3月，委託香港民意研究所訪問7438名18歲以上市民，結果發現約54%受訪者自認為家庭應對困境能力高，評分達10分滿分中的7分或以上，約46%自認為其家庭應對困境能力僅屬低至中，即只有6分或以下。
調查：曾歷SARS 年長者較自信
調查又顯示，55至64歲及65歲或以上兩組別各有約64%自評應對困境能力高，但18至24歲及25歲至34歲的則只有約42%自認能力高，而家庭收入達4萬元以上者，65%認為其家庭應對逆境能力高，收入少於1萬元者則只有46%。
負責研究的港大醫學院護理學院副教授王文炳認為，年長者因曾經歷SARS，故較有信心應對困境，但年輕及低收入家庭在疫情下資源及社交網絡支援較少。該計劃合作伙伴、香港青少年服務處紅磡綜合家庭服務中心主任曾雁東補充，不少年輕家庭為雙職家庭，疫下親友或未能幫忙照顧孩子，父母需以「天地更」輪流上班照顧小孩，壓力大增。
（新冠疫情）
相關字詞﹕新冠疫情