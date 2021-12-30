愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差

港大醫學院公共衛生學院「賽馬會智家樂計劃」團隊今年2至3月，委託香港民意研究所訪問7438名18歲以上市民，結果發現約54%受訪者自認為家庭應對困境能力高，評分達10分滿分中的7分或以上，約46%自認為其家庭應對困境能力僅屬低至中，即只有6分或以下。

調查：曾歷SARS 年長者較自信

調查又顯示，55至64歲及65歲或以上兩組別各有約64%自評應對困境能力高，但18至24歲及25歲至34歲的則只有約42%自認能力高，而家庭收入達4萬元以上者，65%認為其家庭應對逆境能力高，收入少於1萬元者則只有46%。

負責研究的港大醫學院護理學院副教授王文炳認為，年長者因曾經歷SARS，故較有信心應對困境，但年輕及低收入家庭在疫情下資源及社交網絡支援較少。該計劃合作伙伴、香港青少年服務處紅磡綜合家庭服務中心主任曾雁東補充，不少年輕家庭為雙職家庭，疫下親友或未能幫忙照顧孩子，父母需以「天地更」輪流上班照顧小孩，壓力大增。

（新冠疫情）