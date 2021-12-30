港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染

港大醫學院指出，目前的疫苗接種，雖然顯著減低感染病毒所引致的住院及死亡率，但目前已批准緊急使用的疫苗還不能誘導足夠的呼吸道黏膜保護，以助接種者預防病毒感染鼻腔。

港欠量產能力 礙臨牀轉化研發

是次港大醫學院以兩種小鼠模型研究，對牠們使用PD1-受體結合域核酸疫苗，及以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，並在牠們接受聯合疫苗35日後，嘗試讓牠們感染新冠病毒。研究團隊表示，疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔；另外聯合疫苗誘導的抗體也交叉中和了Alpha、Beta及Delta等多種變種病毒。有關研究已於《刺血針》出版的EBioMedicine網上雜誌發表。

領導研究的微生物學系講座教授袁國勇表示，目前正在開展這兩種疫苗的臨牀測試。另一領導研究的微生物學系教授兼愛滋病研究所長陳志偉指出，對團隊而言，最大的挑戰是香港沒有能夠生產大量疫苗的製造廠商，認為這嚴重拖延了疫苗在臨牀上的轉化使用。陳志偉補充，目前團隊已經研發出針對Omicron的PD1-核酸疫苗，不過仍面臨同樣不能快速臨牀轉化研發的挑戰。

新增一宗打針14日內死亡

另外，截至12月26日，新增一宗涉及接種疫苗後14日內的死亡個案，目前共有52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的案例，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。根據醫管局資料，11月29日至12月26日期間，有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人中有9宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。

（新冠疫情）