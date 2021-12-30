港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染

【明報專訊】新型冠狀病毒大流行至今接近兩年，港大醫學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究團隊發現，PD1-受體結合域核酸疫苗，再聯合減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，在兩種動物模型中均能有效阻止新冠病毒感染鼻腔，目前團隊已就此聯合疫苗開展臨牀測試，但正面對香港沒有可大量生產疫苗製造廠的挑戰。
港大醫學院指出，目前的疫苗接種，雖然顯著減低感染病毒所引致的住院及死亡率，但目前已批准緊急使用的疫苗還不能誘導足夠的呼吸道黏膜保護，以助接種者預防病毒感染鼻腔。
港欠量產能力 礙臨牀轉化研發
是次港大醫學院以兩種小鼠模型研究，對牠們使用PD1-受體結合域核酸疫苗，及以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，並在牠們接受聯合疫苗35日後，嘗試讓牠們感染新冠病毒。研究團隊表示，疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔；另外聯合疫苗誘導的抗體也交叉中和了Alpha、Beta及Delta等多種變種病毒。有關研究已於《刺血針》出版的EBioMedicine網上雜誌發表。
領導研究的微生物學系講座教授袁國勇表示，目前正在開展這兩種疫苗的臨牀測試。另一領導研究的微生物學系教授兼愛滋病研究所長陳志偉指出，對團隊而言，最大的挑戰是香港沒有能夠生產大量疫苗的製造廠商，認為這嚴重拖延了疫苗在臨牀上的轉化使用。陳志偉補充，目前團隊已經研發出針對Omicron的PD1-核酸疫苗，不過仍面臨同樣不能快速臨牀轉化研發的挑戰。
新增一宗打針14日內死亡
另外，截至12月26日，新增一宗涉及接種疫苗後14日內的死亡個案，目前共有52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的案例，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。根據醫管局資料，11月29日至12月26日期間，有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人中有9宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。