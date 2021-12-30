港聞

港聞一

港大研究指噴鼻疫苗助防鼻腔感染

【明報專訊】新型冠狀病毒大流行至今接近兩年，港大醫學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室的研究團隊發現，PD1-受體結合域核酸疫苗，再聯合減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，在兩種動物模型中均能有效阻止新冠病毒感染鼻腔，目前團隊已就此聯合疫苗開展臨牀測試，但正面對香港沒有可大量生產疫苗製造廠的挑戰。

港大醫學院指出，目前的疫苗接種，雖然顯著減低感染病毒所引致的住院及死亡率，但目前已批准緊急使用的疫苗還不能誘導足夠的呼吸道黏膜保護，以助接種者預防病毒感染鼻腔。

港欠量產能力 礙臨牀轉化研發

是次港大醫學院以兩種小鼠模型研究，對牠們使用PD1-受體結合域核酸疫苗，及以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗，並在牠們接受聯合疫苗35日後，嘗試讓牠們感染新冠病毒。研究團隊表示，疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔；另外聯合疫苗誘導的抗體也交叉中和了Alpha、Beta及Delta等多種變種病毒。有關研究已於《刺血針》出版的EBioMedicine網上雜誌發表。

領導研究的微生物學系講座教授袁國勇表示，目前正在開展這兩種疫苗的臨牀測試。另一領導研究的微生物學系教授兼愛滋病研究所長陳志偉指出，對團隊而言，最大的挑戰是香港沒有能夠生產大量疫苗的製造廠商，認為這嚴重拖延了疫苗在臨牀上的轉化使用。陳志偉補充，目前團隊已經研發出針對Omicron的PD1-核酸疫苗，不過仍面臨同樣不能快速臨牀轉化研發的挑戰。

新增一宗打針14日內死亡

另外，截至12月26日，新增一宗涉及接種疫苗後14日內的死亡個案，目前共有52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗的案例，當中沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。根據醫管局資料，11月29日至12月26日期間，有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人中有9宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。

（新冠疫情）

相關字詞﹕袁國勇 新冠疫苗 噴鼻式疫苗

上 / 下一篇新聞

消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
女拔生美返港確診 倫敦航班6人染Omicron
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
愈年輕收入愈低 自信抗逆力較差
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
消委：117宗Goji投訴 包括明知結業仍推銷
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
慶回歸活動逾百 馬會贊助6.3億 政府：盡量內部撥資源 做好疫情預案
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
稱國安法下外儲增 許正宇：國際投資認可不變
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
曾言公民抗命傳統光榮 賀輔明續任非常任法官3年
童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人
童樂居增至20幼兒受虐 多3女職員被捕累計6人
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
梁翊婷擅撐潘焯鴻 民主黨啓動凍黨籍程序
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
立會議員綵排宣誓 梁君彥提醒勿讀錯誓辭
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
田北辰倡洪水橋撥地平租青年助創業
城巴新巴連續3年凍薪
城巴新巴連續3年凍薪
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
推院友變誤殺 葵涌醫院病人囚兩年
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
方仲賢逾年後加控拒捕 辯方質疑有意「對付」
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
稱催淚彈燬單位 醫生向警索償672萬
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
防線前下跪襲警 家務助理囚3月
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
警做義工索酬案 經紀：被囑勿當晚給錢
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
客貨車撞斃過路七旬婦 司機被捕
兩車路口相撞3傷
兩車路口相撞3傷
警員開賭場案 保險經紀控阻差
警員開賭場案 保險經紀控阻差
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港銀推灣區樓現樓按揭
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
大灣區GBA專題：港元做按揭 可免匯率風險
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立會「補習班」 陳穎欣運動裝出席 石禮謙海景房 梁美芬爭贏
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】立場停運 鄒家成為記者加油
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】預測故障避意外 理大與美馬里蘭大學設研發中心
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行
【Emily】太古「城市農圃」蔬菜捐食物銀行