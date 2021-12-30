留牀位應對Omicron 竹篙灣停收外傭

政府表示，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，有必要預留竹篙灣全數房間檢疫，由明年1月3日起，竹篙灣第一及二期將停止接受外傭預約，而大嶼山麗豪航天城酒店明年1月起會新增為外傭指定檢疫設施，提供1138個房間，較竹篙灣的1000間為多。

轉至麗豪航天城酒店 另闢檢疫地點

政府發言人表示，正在竹篙灣檢疫的外傭，如1月5日前完成檢疫，會繼續在竹篙灣完成餘下檢疫，如在1月5日後才完成檢疫，明年1月起會分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫，政府會負責支付差價。麗豪航天城酒店會在今早9時開放預約，可預訂明年1月5日或之後入住，每晚750元，較每晚480元的竹篙灣貴。

僱傭代理：房價較貴 但較易預約

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心總裁張結民表示，雖然麗豪航天城酒店較竹篙灣貴，但相信會較易預訂，而現時對僱主而言最重要不是價錢，而是訂到房，故相信新檢疫酒店房價較貴影響不大。

（新冠疫情）