消息：中港疫情變 12月通關告吹 月內23機員確診16宗屬Omicron 國泰艙員外出前已發病

李家超：通關工作無停過 隨時候命

「衝線階段」樂觀有信心

本港與內地通關仍未有確實日期，政務司長李家超昨日出席活動後說，與內地通關的推展工作「無停過」，港府多次與內地官員緊密聯繫，他形容通關已達「衝線階段」，目標是「隨時候命」，但香港在防疫抗疫方面仍要做好，包括戴口罩、保持社交距離及接種疫苗等，達至「動態清零」。

通關基本共識不變 料延至明年初

實政圓桌立法會議員、港區人大代表田北辰早前稱，據他了解，因廣東省出現Omicron變種個案，深圳和珠海對通關仍有憂慮。李家超回應稱，坊間不同人都可對通關發表意見，但他多次親身與內地有關部門聯繫，對通關樂觀和有信心。

綜合多名政府及接近政府消息人士，兩地原定12月小規模通關，但因應兩地疫情都出現改變，12月通關計劃告吹，但已達至基本通關條件的情況無變，預計要延遲至明年初。

至於本港疫情，昨日新增14宗確診，前日初步確診、在抵港首3日曾與同事聚餐、外出與家人用膳及到又一城Apple Store的44歲國泰男機艙服務員，昨日確診（第12,611宗），為Omicron懷疑個案，衛生署前日原稱患者沒病徵，昨公布最新資料顯示，患者在27日到又一城Apple Store及與家人用膳的前一日，即26日，已出現頭痛和腹瀉的病徵。政府前晚起圍封他居住的屯門嘉悅半島第一座並強制檢測，沒找到確診。

此外，昨另有兩名機組人員確診，當中一人為Omicron懷疑個案，令12月機組人員確診數目增至23人，當中16人確認或懷疑感染Omicron。

物流業成本大增 籲防疫勿再「加辣」

政府昨凌晨起收緊機組人員防疫要求，抵港後首3日要在酒店檢疫。香港物流協會會長袁美儀昨在港台《千禧年代》表示，機組人員在酒店檢疫3日可以接受，但估計有10%機組人員會考慮暫停職務，預計明年物流成本增加30%，相信最終轉嫁消費者，盼政府的防疫要求不要再「加辣」。

本報昨向國泰查詢有沒有機組人員因新措施而辭職或決定停飛，及新措施對成本的影響，國泰航空企業事務總經理黃文傑未有正面回應，重申會繼續全面遵守防疫措施，又感謝員工嚴格遵守防疫措施。運房局回應稱，一直與航空業界保持緊密溝通，務求保障公共衛生，同時確保往來本港的航空貨運持續暢通，會繼續密切監察，有需要時會檢討。

明報記者

（新冠疫情）

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