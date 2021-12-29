【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄

今次晚宴順延逾年半舉行，其間經歷記協換屆，所以有兩屆主席致辭。前主席楊健興形容捍衛新聞自由係一場難打嘅仗，指現時傳媒環境比想像中惡劣，記協未來亦變得唔明朗，慨嘆新聞自由被污名化，同「假新聞」、「假記者」等混為一談，政府同建制派就以「撥亂反正」為名修改及引入新法例，為進一步收緊新聞自由鋪路。

楊健興：捍新聞自由仗難打

陳朗昇：記協會戮力不倒下

今年6月接任主席嘅陳朗昇就話，上任後嘅四個幾月係香港新聞界「翻天覆地、滔天巨浪」嘅日子，重申記協會「戮力不倒下」。

陳朗昇上月受訪時提到，部分去年已承諾贊助「買枱」嘅機構、企業，表明唔需要公開鳴謝，形容記協「生人勿近」。Emily留意到，噚晚有3枱嘅嘉賓名稱係「Old Friends of Media」，場刊鳴謝嘅廣告商名錄則包括自由黨榮譽主席田北俊、行政會議前召集人夏佳理、房屋協會、貿易發展局、花旗銀行同輝瑞科研製藥等。