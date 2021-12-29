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2021年12月29日星期三
港聞二
《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
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【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
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【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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