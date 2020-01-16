港聞

港聞二

大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮

【明報專訊】廣東省重點建設項目，全長約67公里的廣中江高速公路於本周一（27日）全線正式通車，連接大灣區廣州、江門、中山、佛山4市。項目一、二、三期已於近年陸續建成通車，四期工程為全線的最後6公里，包括西江特大橋在內的3.23公里為公路鐵路合建的公鐵兩用橋，上層是高速公路，下層為客貨雙線的南沙港鐵路。

廣中江高速全線開通後，從廣州南沙駕車到江門可節省約30分鐘車程，令大灣區中部到大灣區西部，乃至粵西地區與珠江東岸的交通路線將有更多選擇，能有助廣佛肇和珠中江兩大都市圈的交通、人流等融合。

這條高速公路的另一特色，是全線共設置互通立交17座（指幹道、高架大橋跨線互通的交匯處），平均不到4公里就有一座互通立交，能直接連接沿線包括佛開、江肇、廣珠西等10條高速公路及多條國省幹道，能貫通沿線小欖、均安等12個工業強鎮，為工業貨運等相關物流提供更快捷的運輸線路。

此外，廣中江高速的全線通車，也有助於促進廣州、江門、中山、佛山4市的旅遊業。據廣東景美旅遊策劃營銷機構總經理曾令華分析，珠三角的旅遊圈基本上均以地域與交通自然形成，包括廣佛旅遊圈、廣清旅遊圈、中珠江旅遊圈、佛肇旅遊圈、深惠莞旅遊圈。在廣中江高速全線通車之前，佛山、中山、江門3個城市的旅遊業發展傾向各自為政，例如從中山、江門過去佛山景區的旅客，對比廣州、東莞、深圳就少很多；佛山市民前往清遠旅遊度假的，亦比到中山、江門的多出不少。因此，業界極少推展廣佛與中江之間串連的旅遊路線，而廣中江高速的全線開通或可以完全打破這個壁壘，推動廣佛中江旅遊圈的形成。

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大
九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準
評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量