大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮

廣中江高速全線開通後，從廣州南沙駕車到江門可節省約30分鐘車程，令大灣區中部到大灣區西部，乃至粵西地區與珠江東岸的交通路線將有更多選擇，能有助廣佛肇和珠中江兩大都市圈的交通、人流等融合。

這條高速公路的另一特色，是全線共設置互通立交17座（指幹道、高架大橋跨線互通的交匯處），平均不到4公里就有一座互通立交，能直接連接沿線包括佛開、江肇、廣珠西等10條高速公路及多條國省幹道，能貫通沿線小欖、均安等12個工業強鎮，為工業貨運等相關物流提供更快捷的運輸線路。

此外，廣中江高速的全線通車，也有助於促進廣州、江門、中山、佛山4市的旅遊業。據廣東景美旅遊策劃營銷機構總經理曾令華分析，珠三角的旅遊圈基本上均以地域與交通自然形成，包括廣佛旅遊圈、廣清旅遊圈、中珠江旅遊圈、佛肇旅遊圈、深惠莞旅遊圈。在廣中江高速全線通車之前，佛山、中山、江門3個城市的旅遊業發展傾向各自為政，例如從中山、江門過去佛山景區的旅客，對比廣州、東莞、深圳就少很多；佛山市民前往清遠旅遊度假的，亦比到中山、江門的多出不少。因此，業界極少推展廣佛與中江之間串連的旅遊路線，而廣中江高速的全線開通或可以完全打破這個壁壘，推動廣佛中江旅遊圈的形成。