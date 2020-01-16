大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責

年前的主教山配水庫事件，以及自2003年起丟空18年，歷經3任特首，由規劃至實現歷時超過12年，最終今年8月竣工投入服務的中環街市活化保育項目，這些例子都反映了本港在古蹟保育方面仍有不足之處。其中最大原因，是按照本港現行政策，一至三級歷史建築並沒限制清拆或改動，物業擁有人仍可以決定拆卸或重建歷史建築。在現行的歷史建築維修資助計劃之下，持有歷史建築的私人業主，雖可就單一維修項目申請最多200萬元的資助，但在地價高昂的大環境下，經濟誘因不足，難以說服業主放棄發展用地，不利用法規限制歷史建築的清拆改建，也令本港保育工作陷兩難。

廣州行政手段保育 禁隨意拆老宅舊樓

對比香港，近年不斷活化改造歷史建築的廣州，則更多以行政手段處理保育問題。據廣州市規劃和自然資源局的《關於進一步加強城市與建築風貌管控的通知》提出，為加強城市與建築風貌管理，延續廣州歷史文化名城文脈及展現嶺南城市風貌，市內各區不能於歷史文化街區、歷史地段、世界文化遺產及重要文物保護單位周圍新建高層建築，歷史文化遺產項目及其周邊地區應開展合理的城市設計。同時，當局對城市更新歷史文化的管理控制提出嚴格要求，在城市更新中不能破壞傳統風貌，要切實保護能夠體現城市特定發展階段、反映重要歷史事件或凝聚社會公眾情感記憶的既有建築，嚴禁隨意拆除具有保護價值的老建築、古民居。

如果歷史建築存有安全隱患或涉重大公共利益需要而不得不拆除，也應事先論證聽取相關部門、專家和公眾意見，並按照相關法規執行。此外，歷史文化保護工作會作為政府官員考核、任免、獎罰的重要參考，對違規幹部問責。

歷史建築未評估 不應改建

與此同時，由廣州市住房和城鄉建設局印發的《廣州市關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的意見》，也在保護傳承歷史文化遺產，於杜絕「大拆大建」的城市發展問題上有所着墨。文件不單提出要嚴格控制老城區範圍的大規模拆除工作，亦提出要堅持「應留盡留」，不隨意遷移拆除不可移動的文物、歷史建築和具有保護價值的老建築。對於未開始或未完成歷史文化評估等確認工作的建築及區域，不應建設改造，強調在城市更新中，要始終將歷史文化保護放在第一位。

名錄列817處歷史建築

事實上，廣州有2200多年的建城史，保留的歷史文化遺產豐富、類型多樣。根據廣州建立的保護名錄制度，有價值的老建築分類為文物保護單位、歷史建築，以及傳統風貌建築，當中歷史建築與文物保護單位的分別，只是這些反映歷史風貌和地方特色的建築物未正式登記為文物。據廣州市文物管理和歷史文化名城保護委員會數據，自2013年廣州公布第一批歷史建築名錄開始，至今已經公布6批、共817處歷史建築，認證工作已基本穩定；傳統風貌建築的認證工作繼續，全市傳統風貌建築線索共3667處，已認定為傳統風貌建築的共858處。

與Minecraft合作 遊戲內重現廣州地圖

除了實地的保育工作，廣州市政府亦利用互聯網留住歷史建築。廣州市委網信辦最近便與互聯網遊戲Minecraft合作，於本月7日在遊戲上架《廣州歷史建築科普闖關》限定地圖，遊戲中高度還原了廣州5處經典歷史建築，並通過科普問答、互動打卡、趣味闖關等方式了解這些歷史建築背後故事。

明報記者