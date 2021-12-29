港聞

港聞二

評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準

【明報專訊】香港學術及職業資歷評審局（評審局）負責評審香港高等教育機構學位課程，評審局昨公布，該局通過歐洲高等教育品質保證協會（ENQA）外部評估，成為亞太區首個獲評為「大致符合」歐洲高等教育區質素保證標準及準則（ESG）的質素保證機構。局方又透露，將與資歷架構秘書處合作，研究與廣東省資歷框架對接。

是次ESG外評在今年4月進行，涵蓋14個範疇，主要評核評審局的內部質素保證機制、執行程序有效性、專家委任制度及評審時的獨立性等。評估結果分4級，評審局於9月獲評第二高的「大致符合」等級。評審局總幹事周慶邦解釋，現時無機構獲最高的「完全符合」級別， 局方會繼續追求卓越。他說今次獲國際認可，將賦予局方更強能力擴展其院校認證評審業務至大灣區等亞洲地區。

冀進軍大灣區 對接港粵資歷框架

評審局有計劃在大灣區發展，評審局主席陳仲尼透露，局方將聯同資歷架構秘書處，與廣東省教育廳及廣東省開放大學研究對接資歷框架。資歷架構秘書處總經理黎英偉稱，若本港冀與當地對接，須建基於兩地均有完善質素保證機制，而評審局將協助廣東省完善相關制度，包括建立質素保證機制及資歷名冊等。黎透露，秘書處曾與廣東省在餐飲及物業管理行業作對比研究，發現雖有共通之處，但側重點不同，目前則與廣東省有關部門研究兩地的行業狀况、人力需求及人才流動等情况，冀選定一至兩個行業作對接試點，期望明年有結果。

相關字詞﹕評審局

上 / 下一篇新聞

《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
《蘋果》7高層加控串謀發布煽動刊物 涵蓋2019年4月至停刊 控方申合併一案處理
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
官指不理警告留低壯勢 理大外圍9人暴動罪成
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
3人串謀燒九龍塘站閘機 最重囚4年半
九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大
九巴過海元旦後加價3.2% 新界往中西區普遍加1毫 九龍車加幅較大
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
跨年演唱會設鐵馬屏障 須掃安心嚴限人流
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
冬日美食節閉幕 展商稱寒雨助工展人流轉移
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
質疑書面警告難服眾 狄志遠批機構社署交代不足
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
粉嶺住所刀斬妻兒 中年男赤腳逃逸
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
勞處：工會悼六四被投訴會跟進 悼南京屠殺可「常理」對待
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
愛高集團總裁發迹地墮樓亡
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
姊弟涉半年洗錢3.8億被捕
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：廣州保育舊建築 亂拆要問責
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：保育聲非一面倒 舊樓居民撐發展
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：永慶坊改造 引入非遺項目
大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮
大灣區GBA專題：廣中江高速全線通車 貫4市12工業鎮
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
大灣區GBA專題：高鐵取代 肇慶佛山鐵路口岸關閉
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】記協晚宴獲田北俊夏佳理贊助 方皓玟：尊敬記者求真，別放棄
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】戴耀廷開心何俊仁尹兆堅受洗
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】抽中立會辦公室 管牧：神嘅安排
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量
【Emily】港燈新App 智能電表戶可查用電量