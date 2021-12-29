評審局品質保證 獲評「大致符合」歐洲高教標準

是次ESG外評在今年4月進行，涵蓋14個範疇，主要評核評審局的內部質素保證機制、執行程序有效性、專家委任制度及評審時的獨立性等。評估結果分4級，評審局於9月獲評第二高的「大致符合」等級。評審局總幹事周慶邦解釋，現時無機構獲最高的「完全符合」級別， 局方會繼續追求卓越。他說今次獲國際認可，將賦予局方更強能力擴展其院校認證評審業務至大灣區等亞洲地區。

冀進軍大灣區 對接港粵資歷框架

評審局有計劃在大灣區發展，評審局主席陳仲尼透露，局方將聯同資歷架構秘書處，與廣東省教育廳及廣東省開放大學研究對接資歷框架。資歷架構秘書處總經理黎英偉稱，若本港冀與當地對接，須建基於兩地均有完善質素保證機制，而評審局將協助廣東省完善相關制度，包括建立質素保證機制及資歷名冊等。黎透露，秘書處曾與廣東省在餐飲及物業管理行業作對比研究，發現雖有共通之處，但側重點不同，目前則與廣東省有關部門研究兩地的行業狀况、人力需求及人才流動等情况，冀選定一至兩個行業作對接試點，期望明年有結果。