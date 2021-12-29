稱須另購服務 Goji客拒過渡至舒適堡

Goji Studio周一深夜在網上宣布，昨日起4間健身中心全線結業，並指會員可過渡至舒適堡；昨晚7時許在網上平台致歉，並宣布上周二至本周一期間，曾購買任何健身會籍或私人健身教練課程的會員可獲退款。本報記者昨午到訪Goji中環及灣仔分店均無開門，多名舒適堡員工在灣仔分店門外協助Goji會員登記，並指登記後將獲通知過渡詳情，又稱昨晨至傍晚有10人登記。

須購2500元12個月健身卡等

有Goji會員向本報提供舒適堡轉換安排資料列明，Goji客戶可換領6個月全線分店免費健身瑜伽、以2500元買單一分店12個月健身卡及延續Goji健身卡餘下月份，或以399元信用卡自動轉帳全線分店的月付健身卡，另外毋須額外付費就可在舒適堡使用在Goji餘下的私人訓練課程，每月最多兩節課，舒適堡對教練及課堂日期或時間有最終決定權，課程使用須持有效健身卡。

Goji會員童小姐早前支付6萬元購買服務，其中4萬元為私人教練課程，會籍至2026年屆滿，另得知有會員損失約60萬元，她稱不會過渡至舒適堡，「踩完一個氹又跌落另一個」。另一Goji會員馮先生斥舒適堡另收費才可享用餘下會籍，不想過渡；又指經歷California Fitness倒閉，損失逾4000元，是「連續不幸」，不會再預繳健身會籍。

消委接逾百投訴 促提供其他選擇

消委會回應稱，由於消費者購買的會籍級別、期限、預繳款項等不同，轉換安排未全面考慮到個別需要及具體情况，促該公司有責任提供此過渡安排以外的其他選項。

勞工處關注事件，已提醒有關僱主須按《僱傭條例》及合約條款向受影響員工補償，受影響員工如有疑問，可向該處尋求協助。海關回覆稱已接獲相關舉報，正跟進。