回收販賣機二合一 減食物浪費 AI識別品質定價 SaveEat設計獲獎

「黑客松」的參賽者需從香港都市面對的三大問題，即城市韌性、零碳及數碼生態系統中，揀選一項提出解決方案。今年冠軍由包括幾名大學生的「SaveEat」團隊奪得，設計理念源於看見家人經常在超級市場減價時購買吃不完的食品，造成浪費。

研設現金回贈 鼓勵減少浪費

隊員之一鍾煥維稱，有關設計是將食物回收機及販賣機二合一，市民可將出售的食品放入機內回收，再由人工智能以圖像識別核實食品種類及完好程度，賣家核實食物資料和輸入食品到期日子後，食品就會轉放到販賣機出售；賣家若售出食品將獲得積分，團隊正研究將積分兌換現金回贈等，鼓勵市民減少食物浪費。

分佈更廣 免用家被標籤低收入

至於如何設定售價，另一隊員廖凱瑩稱，食品離到期日愈近，價格設定會愈低，用家亦可利用應用程式查看販賣機位置、食品庫存及價格等。市面目前不乏非牟利機構回收狀態尚好的食品，如食物銀行、惜食堂，廖凱瑩相信此機仍有可取之處，如避免用家被標籤為低收入人士，又指販賣機位置分佈更廣，人工智能技術也能更準確、快捷檢查食物狀態。

主辦比賽的AECOM會在3隊獲獎隊伍中，選擇其中一隊的設計作推廣。

SaveEat團隊稱，其項目若得以落實，初步構思在黃大仙放置販賣機，首階段將回收罐頭類包裝食物，因罐頭外貌相對統一，有助項目初期訓練人工智能系統。

AECOM亞洲數碼團隊負責人黎文傑稱，冀藉比賽找到能套用至香港城市建設的解決方案。他指本港與大部分東南亞城市面對類似挑戰，如高人口密度等，盼可以在新加坡或馬來西亞等地舉辦類似比賽，助各地共同解決問題。

明報記者