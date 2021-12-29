姊弟涉半年洗錢3.8億被捕

涉案姊弟分別28歲及21歲，為文員及大學生，報稱月入1.2萬及1.5萬元，姊姊在相關年度並無報稅，弟弟報稅時則只報稱有1400元收入，有關財務狀况與其處理款項極不相稱。海關年初根據情報分析，鎖定二人在2019年5月至2020年1月在多個不同類型戶口洗黑錢，相信是姊姊先洗黑錢，弟弟其後加入。海關初步懷疑二人收取數千元替人洗黑錢，正調查資金來源及去向，包括所涉的上游罪行，了解姊弟背後是否有人操控。

利用「穩定幣」 虛擬貨幣平台作不明交易

海關有組織罪案調查科高級調查主任（財富調查組）余耀榮表示，二人開戶時曾報稱不同職業，如姊姊一日內開設兩戶口，分別報稱是保險經紀及電訊商銷售員；弟弟則於一日內在4間實體銀行及兩間虛擬銀行開設戶口，全部報稱不同職業，引起懷疑。二人戶口存款來自約380個不同的個人戶口，並用銀行轉帳方式交易2500次，存入超過1億元，更有單日交易超過143次，最大金額則有300萬元；另有人曾多次在深宵時分經自動櫃員機存入現金，多達617次，涉款約3100萬元。

余耀榮續稱，弟弟曾註冊虛擬貨幣交易平台帳戶，作大量不尋常巨額交易，涉款3800萬，當中涉及利用與美元掛鈎的「穩定幣」。他稱有人先用虛擬貨幣通過平台轉換成美元，存入弟弟名下銀行戶口，再轉到多個個人或公司戶口；另一種方式則直接將虛擬貨幣轉至其他匿名虛擬貨幣的電子錢包，以隱藏其資金來源及去向，增加調查難度。