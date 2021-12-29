港聞

港聞二

愛高集團總裁發迹地墮樓亡

【明報專訊】本港上市公司愛高集團（0328.HK）主席兼行政總裁梁偉成，昨晨被發現在父親「發迹地」、鰂魚涌仁孚工廈前公司廠房天台墮樓，救援人員到場檢驗證實死亡。警方調查後，事件初步無可疑。

事發昨晨8時許，梁被發現從鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈高處墮下，倒臥平台昏迷，消防及救護員到場，檢驗證實梁當場死亡。警方接報經調查，相信事主從工廈天台墮下，在場並無檢獲遺書，死因有待驗屍確定。據悉，事主有情緒病紀錄，近日因工作問題不開心，昨返回集團曾設廠房的工廈，墮樓前曾向家人發尋死短訊。

連年虧損 有情緒病紀錄

愛高集團昨晚發公告，公布梁偉成昨日辭世，並委任鍾孝揚為署理行政總裁，即日生效。公告表示，梁辭世前將時間及精力投入到該集團的發展，他的領導為集團的成功做出珍貴貢獻，其辭世為集團損失，集團向梁的家屬和朋友表示衷心的慰問。

根據愛高集團網頁，梁偉成為集團創辦人梁劍文的長子，持有電子工程碩士學位，1985年加入愛高，全權負責制定集團整體業務以及長遠管理發展策略。其父梁劍文1968年於西環創立愛高電業有限公司；1973年廠房搬往鰂魚涌；1992年愛高集團於香港聯合交易所主板上市。集團由生產原子粒收音機起家，近年主力生產筆記本電腦。

該集團上月發出盈利警告，預期集團於截至2021年9月30日為止6個月將錄得淨虧損不少於1.5億元，去年同期淨虧損約為1.58億元。翻查集團近5年財政年度財務概要，由2018年起連續4年錄得虧損。

相關字詞﹕行政總裁 上市公司 墮樓 情緒病

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