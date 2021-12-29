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10樓跌墮草叢 兩歲童危殆 家人晾衫未鎖窗 疑爬櫈攀窗肇禍

【明報專訊】沙田水泉澳邨竹泉樓一名兩歲半男童昨早突然從10樓單位墮下，跌墮屋苑對開斜坡草叢。救護員趕至現場，男童仍然清醒，胸口及腳部受傷，被送往威爾斯醫院救治，至昨晚仍然危殆。據悉，意外時男童家人正晾衫，未有鎖好窗戶，男童疑爬上櫈攀窗邊意外墮樓。

事發昨上午約11時半，警方接獲32歲周婦報案，稱其兩歲半兒子意外從10樓單位墮下，倒臥屋苑對開草叢，男童仍然清醒，救護員將他送往威爾斯醫院救治。警方到場調查，在斜坡檢走一件連衣架黑色衣物，暫未有人被捕。據了解，意外發生時男童母親及家傭均在家，二人當時身處廚房，男童則身處睡房，惟因晾衣服緣故，睡房窗戶未有鎖好，男童懷疑爬櫈攀至窗邊，不慎墮樓。

仁安醫院急症科顧問醫生老永基表示，小童從10樓墮下仍然清醒情况較少見，認為有機會是在墮樓過程中有其他物件卸力，例如晾衫架、草叢等，「可能好好彩，一層層咁晾住卸咗啲力，就變成碌落樓梯嘅情况」。不過，他認為即使表面未見嚴重傷勢，未必完全無事，有可能骨折或內臟出現問題未即時發現。

急症醫生：表面未見重傷未必無事

他表示，醫生一般會安排傷者接受各類X光及超聲波檢查，以防出現肝臟、腦部出血或腦震盪，醫生未來24小時亦會仔細監察傷者的維生指數，一旦血壓有異樣則有可能出問題。他續稱，見過有傷者從高處墮下後第一日未有異樣，第二日內臟卻出現撕裂，甚至有極端例子在一星期後才撕裂，故相信傷者即使無表面傷勢，亦需留院數天以確認是否無礙。

相關字詞﹕墮樓 水泉澳邨

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