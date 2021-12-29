休班警做義工索酬案 業主丈夫拒付款受助

被告陳家霖（37歲）被指去年10月22日向涉案業主、租客及地產經紀分別索取800元。業主李佩君的兒子楊永利（音譯）案發時任職遵理學校教師，他供稱對於由警員處理母親的租務糾紛感詫異，他查問下，被告稱是區議員轉介他處理，承認他是警員，並從議員辦事處得知被告是其「義工」、「幫手」。

楊永利續說，母親及後遭被告索取800元，楊認為若被告是警員，付錢即屬犯罪，否則就是騙案，他遂叫母親不再與被告聯絡，以及建議被告不要出席當晚和他們及租客的會面。

「800蚊賄警 後果誰負？」

李佩君丈夫楊志榮（音譯）亦供稱，被告曾着他給予800元，屆時被告會歸還正本租約。楊回覆說與家人商量過，決定不再需要被告協助，被告稱「咁我咪即係白做」。楊透露兒子畢業於法律系，盤問下他同意在書面供辭沒提及上述對話，又稱兒子工作繁忙及沒相關經驗，因此無找兒子幫忙解決糾紛。

楊志榮認為，無論被告是否以私人時間處理糾紛，都不應收錢，「800蚊行賄警察，後果邊個承擔？」他形容事件「一波三折」，當初沒想過作為警員的被告會索取金錢，他稱不能給予公職人員利益，這做法不恰當，故打算自行處理租務糾紛。案件今續。

【案件編號：KTCC1136/21】