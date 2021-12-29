港聞

港聞二

戴啟思倡傳媒界自管「假新聞」 免政府介入

【明報專訊】政府正研究制訂「假新聞法」。大律師公會前主席戴啟思昨在記協周年晚宴致辭說「真相本常在，謊話卻人為」，建議由業界處理虛構及偏頗報道的投訴，毋須政府規管，免成小說《1984》的真理部。晚宴前夕，網上流傳片段稱記協主席陳朗昇光顧風月場所，陳朗昇昨被追問時稱需時了解；被問及是否有該習慣時，他說﹕「這些習慣不是太好，我沒有這些習慣。」

戴啟思致辭時表示，過去一年新聞自由被削弱，對心靈疲憊的記者而言，新聞工作的理想信念就是最好的藥物，他強調記者職責在於讓謊言無所遁形。提到如何破解假新聞，戴啟思認為透過教育、新聞出版人員與記者組織堅守優質報道，相信是可行方法；又提議盡早培育學生尋根究柢的精神，特別稱大學應「獨立自主」，容許不同思想和觀點交流，大學若非「光明、自由、學習」地方，將與社會脫節。

建議報評會擴權處理投訴

他同時表示，記者須遵守專業倫理守則，若有違反就必須問責，建議擴大報業評議會職權範圍，可處理虛構及偏頗報道的投訴，毋須政府規管，稱通往地獄之路往往由善意鋪成，即使有良好願望避免受謊言傷害，到頭來或帶來類似小說《1984》奥威爾式政府內的真理部，「（與「正統」）不同的思想會導致殺身之災」。

網片指光顧「骨場」

陳朗昇：需時了解

對於網上有短片流傳，一名疑似陳朗昇的人於平安夜在北角一間「骨場」向一名女子問價，陳朗昇昨稱需時了解影片。他曾在本年8月於社交網站指收到消息稱有傳媒跟蹤他，稱他「揼邪骨」、「嫖妓」，陳當時回應：「骨，我係有揼，沒有不道德服務。」

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