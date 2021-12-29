港聞

港聞二

上屆建制反對 教界議員朱國強稱助華英爭重建

【明報專訊】地區名校華英中學的重建撥款申請，於上屆立法會遭建制派反對，議程終被抽起；有指建制派是因質疑該校於反修例事件的立場而反對撥款。候任立法會教育界議員兼教聯會副主席朱國強昨稱，會協助該校爭取重建，要撇開政治考慮，回歸專業為學生教育着想，強調會游說議員支持；而教聯會正申請空置校舍用地，明年6月成立愛國教育支援中心。

今年5月，華英中學申請4.7億元撥款重建掀爭議，當時建制派稱「造價太貴」，以及對校方於社會事件立場抱質疑，教育局其後表示未能取得工務小組委員會支持，故主動暫時撤回相關議程。

校方反修例事件立場曾惹質疑

朱：要撇開政治考慮

新一屆立法會會期即將展開，朱國強強調會協助該校爭取重建，稱早前曾探訪該校，該校辦得好、對社會貢獻良多，「重建是應該」，期望於議會化解對教師的誤解。

教聯會會長黃均瑜表示，華英風波發生時，立法會缺乏教育界議員，致很多溝通誤解，而現屆立法會至少有6名議員與教育範疇相關，「從教育角度看問題，較易解決及游說」。

除朱國強外，教聯會另一副主席鄧飛亦循選委會界別躋身議會；被問及若遇與政府持不同意見的政策會否投反對票時，朱國強稱選委會界別的鄧飛是「國家隊」，自己則是「香港隊」，代表教育界同工發聲，會聆聽他們心聲及盡量平衡訴求。

鄧飛則表示不擔心出現此情况，認為政府未來推政策前會做好諮詢、取得共識。至於上任後關注事項，鄧飛表示，希望推動教育局全面檢視學校落實愛國及品格教育的情况，及跟進教師專業操守。

另外，教聯會計劃成立愛國教育支援中心，選址沙田，正申請空置校舍作場地，目標明年6月開幕。中心將提供補充教材、辦講座及展覽，與升旗隊總會合作提供升旗訓練。教聯會主席黃錦良稱會以自負盈虧方式經營中心，希望向外界籌集資金。

教聯會擬設愛國教育中心

教育局回覆本報表示，知悉有團體根據既定機制，向有關政府部門遞交使用空置校舍建議書，以推動國家安全和國民教育等工作，相關政府部門會按既定程序及機制處理。

相關字詞﹕黃錦良 愛國教育支援中心 鄧飛 教聯會 朱國強 華英中學

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