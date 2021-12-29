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盧文端：投票率低 中央認定外力干擾 蔡子強指民調顯示市民抗拒新選制

【明報專訊】本屆立法會地區直選投票率30.2%，是歷屆新低。全國僑聯副主席盧文端（圖）今日在本報撰文（刊B7觀點版），稱據其了解，中央已經認定今次投票率偏低的主因，是外部勢力干擾破壞。他又對非建制派候選人於地區直選全軍盡墨感「失望」，形容是「非戰之罪」，「對反對派支持者失望，是這些選民不給他們（非建制派）機會」。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，有民調顯示市民因抗拒新選制等原因而不投票，認為當局應一併研究這些因素。

國家主席習近平上周聽取特首林鄭月娥述職期間，讚揚香港新的選舉制度是「一套好制度」。盧文端今日撰文稱，新選制下外國勢力不能再「任意操控其代理人利用香港遏制中國」，於是「極力煽動『杯葛』選舉」，並糾集盟友抹黑新選制，「中央不僅要作出強力反擊，而且更加堅定全面落實新選制的決心」。

稱非建制失利「非戰之罪」

能入閘已顯示新制包容

對於直選結果，盧文端稱非建制派全數落敗非新選制的本意，他充分肯定非建制派參選對新選制實踐的積極意義，認為他們表明對「愛國者治港」的認同和支持；成功入閘亦顯示新選制有政治包容性。

馮檢基：難判斷是否外部干擾

於九龍西落選的非建制派馮檢基稱，難以判斷選舉是否受外部勢力干擾，但認為選民不投票的原因很多，雖然有外國港人呼籲杯葛選舉，但質疑有否足夠影響力成為低投票率的主因；他說沒對選民失望，只是料不到投票率如此低，認同自己落選「非戰之罪」，稱其政綱較其他當選人好。

非建制派潘焯鴻敗選港島東，他批評競選期間部分傳媒報道偏頗，「似乎有無形大台控制輿論」，惟認為選民不投票的成因多元，包括政府解釋不清、當日免費乘車優惠等。

潘稱沒對選民失望，只是自己能力不足以成功游說他們投票，並透露正考慮參與下次區議會選舉。

范徐麗泰避談撐林鄭連任否

蔡子強分析，雖然有流亡港人呼籲杯葛選舉，但政府同步大力「唱好」新選制，民調顯示港人或因無心儀候選人、抗拒新選制等原因而不投票，形容他們「心中有把尺」，當局應一併研究這些因素，思考為何呼籲選民投票無效。

另外，特首選舉明年3月舉行，全國人大前常委范徐麗泰昨表示，自己有一定年紀，不會支持任何人參選特首，又稱特首的工作辛苦，不敢貿然叫他人參選；被問到會否支持特首林鄭月娥連任，她說不回答假設問題。

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