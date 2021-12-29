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童樂居多4人涉「體罰」停職 累計7人佔近一成職員 營辦方稱已報警

【明報專訊】香港保護兒童會「童樂居」3名幼兒工作員上周涉虐兒被捕，有兩人被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。該會總幹事蔡蘇淑賢昨表示，翻查閉路電視片段後，發現多4名幼兒工作員涉「體罰」，連同被捕3人，共7名職員已被停職，並已通報社署及報警，將外聘專家檢視機構轄下中心近一個月閉路電視鏡頭紀錄。院舍約80多名職員，換言之，涉虐兒或體罰職員佔近一成。

事件惹社會嘩然，社署昨晚發稿稱已就事件向營辦機構發出書面警告，已敦促機構全面配合警方調查，盡快提交檢討報告及落實改善措施。

未透露行為 引述警稱涉18童

事件上周五被傳媒揭發後，同日香港保護兒童會發聲明回應，至昨晚、即事隔4日，該會總幹事蔡蘇淑賢開記者會交代。她表示，翻查更多童樂居的閉路電視紀錄後，發現多4名同等職級的幼兒工作員疑涉不當行為，已通報社署及報警，連同被捕3人，7名幼兒工作員已被停職。她說機構有700多名職員，即涉事職員佔近1%；童樂居有80多名職員，即近一成職員涉虐兒。

被問4名職員有何行為，蔡太表示涉「體罰」，但不能透露詳情。她沒回應閉路電視顯示有多少次虐兒事件，僅引述警方數字指目前18名幼兒疑受虐。該會事後成立專責小組「查找問題」，蔡太說受影響兒童局限於童樂居，無證據顯示嬰兒園與幼兒學校有此情况，但小組會一併檢視嬰兒園與幼兒學校運作。

翻查一個月錄影 涉891鏡頭

蔡太表示會採取5項措施，首先是擴大專責小組成員及職能，會加入董事會成員及獨立人士，全面檢視院舍管理及運作，亦會外聘專家加快檢視該會29間中心及總辦事處近一個月閉路電視紀錄，涉891支鏡頭。被問只翻查一個月片段是否足夠，她形容片段「海量咁多」，現時是盡力翻看。

其餘措施包括在童樂居增派一名幼兒中心督導，加強監察課室及加強巡視次數；要求所有院舍職員如遇懷疑個案，立即通報管理層；配合警方調查，已知涉事者已停職。

未回應涉包庇否 稱會改善不足

職員涉虐兒一事被市民目擊後才得以揭發。被問是否涉機構監管失職、職員及管理層知情不報、為何設巡房機制卻沒發現事件，蔡太沒正面回應，指機構有監察機制，但從事件看到有不足之處，肯定要加強改善。她沒回應院舍是否上下包庇。

蔡太表示，職員入職時有專業資格，肯定會知何謂體罰及虐兒，亦要簽署守則，守則清楚說明要尊重及愛護服務使用者，禁止對兒童施行體罰或暴力行為，「我們要求是更加高，不止是不虐兒，而是要積極及保護細路仔」，她指上述職員嚴重違反職員操守。她說對事件感到極度痛心，對受影響兒童及家長表示非常遺憾，重申對虐兒零容忍，會以透明及負責任態度處理。機構已向社署交初步報告，會再交更詳細資料。

相關字詞﹕社署 虐兒 童樂居 香港保護兒童會

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